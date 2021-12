Odprli enega najsodobnejših polnilnih centrov za električne avtomobile

3.12.2021 | 18:50

Foto: Petrol d.d.

Novo mesto - Ob nakupovalnem središču Supernova Qlandia v Novem mestu so danes odprli enega najsodobnejših polnilnih centrov za električne avtomobile na Dolenjskem. Na njem je prostora za osem avtomobilov, za katere poskrbijo dve ultrahitri in tri običajne električne polnilnice.

Polnilni center sta skupaj uredila trgovski center Supernova in družba Petrol, ki sta po navedbah njihovih predstavnikov zavezana k razvoju in uporabi zelene energije. Po besedah člana uprave Petrola Jožeta Bajuka gre za evropski projekt NEXT-E, katerega cilj je pospešiti uvajanje večstandardne polnilne infrastrukture za električna vozila ter ga sofinancira Evropska izvajalska agencija za podnebje, infrastrukturo in okolje.

V evropski mreži polnilne infrastrukture

V družbi želijo po besedah Bajuka z ultrahitrimi polnilnicami pokriti celoten avtocestni križ. Polnilnica, ki so jo odprli danes in leži neposredno ob dolenjski avtocesti, je pri tem četrta, z njo pa dolenjsko avtocesto postavljajo na zemljevid električne polnilne infrastrukture. Po besedah vodje razvoja trajnostne mobilnosti v Petrolu Tadeja Smogavca je namreč danes odprti polnilni center povezan v evropsko mrežo polnilne infrastrukture, kar pomeni, da bo viden tudi v aplikacijah tujcev, ki se bodo vozili mimo po dolenjski avtocesti.

Ultrahitri polnilnici lahko avtomobil polnita z močjo do 350 kilovatov na uro, kar po Bajukovih besedah pomeni, da ga napolnita v okoli 20 minutah, tri običajne polnilnice pa imajo moč polnjenja po 22 kilovatov. Cena polnjena z ultrahitro polnilnico zaenkrat še presega ceno polnjenja avtomobila z bencinom ali dizlom, gledano na 100 kilometrov, medtem ko je na srednje hitrih polnilnicah polnjenje že cenejše.

Električni avtomobili po besedah Bajuka sicer trenutno predstavljajo le majhen delež avtomobilskega voznega parka, a se njihovo število zelo hitro povečuje in bodo v prihodnosti igrali zelo pomembno vlogo v mobilnosti.

Da e-mobilnost prihaja z veliko hitrostjo in da bo nekoč postala tudi splošen standard, se strinja tudi novomeški župan Gregor Macedoni. Zato je pozdravil vsakršna tovrstna vlaganja.

STA; M. K.

Zvočni zapisi Član uprave Petrola Jože Bajuk o polnjenju električnega avtomobila na ultrahitri električni polnilnici Član uprave Petrola Jože Bajuk o polnjenju električnega avtomobila na ultrahitri električni polnilnici

