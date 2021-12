Poziv očividcem prometne nesreče v križišču Westrove in Šegove ulice

3.12.2021 | 19:40

Novo mesto - Danes ob 7. uri se je v Novem mestu zgodila prometna nesreča, v kateri je bila poškodovana mladoletna peška. Po prvih zbranih obvestilih policistov naj bi voznik osebnega avtomobila v križišču Westrove in Šegove ulice ustavil pred prehodom za pešce, potem pa speljal in preko noge prevozil peško, ki je prečkala cesto. Lažje poškodovano peško so oskrbeli v bolnišnici.

Zaradi razjasnitev vseh okoliščin nesrečes PU Novo mesto pozivajo udeleženega voznika oziroma vse, ki bi nesrečo videli, da o tem obvestijo policiste na številko 113.

M. K.