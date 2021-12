Festival božičnega kruha v občini Velike Lašče

4.12.2021 | 09:40

Foto: FB Občina Velike Lašče

Velike Lašče - V občini Velike Lašče se je včeraj začel Festival božičnega kruha, v okviru katerega se bo vse do 2. januarja zvrstila vrsto dogodkov, povezanih s prihajajočimi božičnimi in velikonočnimi prazniki, rdeča nit pa bo božični kruh. Med drugim bo v Domu krajanov Rob potekala razstava kruha, pečenega v krušni peči.

"Božični kruh je namreč že od nekdaj del tradicije božičnih praznikov in predstavlja pomembno kulturno dediščino v velikolaškem in širšem prostoru. Ne predstavlja le kruha kot takega, ampak simbolizira tudi čas, ki ga namenimo svojim bližnjim, svojim sosedom, svojim skupnostim," so ob tem zapisali v Javnem zavodu Trubarjevi kraji.

Festival so včeraj začeli z veselim dnevom kulture. Danes popoldne bo v Domu krajanov Turjak predstava za otroke in starše čarodeja Tonija, v nedeljo popoldne pa bodo v Velikih Laščah prižgali novoletno razsvetljavo in odprli adventno tržnico.

Ob petkih bodo v času festivala v Levstikovem domu potekali pravljični večeri, na katerih bodo otroci lahko prisluhnili pravljicam in se pridružili ustvarjalnim delavnicam. Od 18. decembra do 2. januarja bo v Gradežu razstava jaslic.

Na božični dan bo Planinsko društvo Velike Lašče pripravilo tradicionalni pohod z lučkami z izhodiščem na trgu v Velikih Laščah, dan pozneje pa Občina Velike Lašče vabi na tradicionalni božično-novoletni koncert v športni dvorani.

STA; M. K.