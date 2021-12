FOTO: Gasilci na strehi; na Šmarješki cesti z avtom na bok; zagorelo v letni kuhinji

4.12.2021 | 08:30

Fotografije dimniškega požara v Kompoljah (tudi spodaj v fotogaleriji) so delo PGD Kompolje in PGD Videm.

Sinoči ob 22.50 je na Šmarješki cesti v Novem mestu voznik zapeljal s ceste in se prevrnil na bok. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator, posuli razlite motorne tekočine in vozilo postavili na kolesa. V nesreči ni bilo poškodovanih.

Ob 18.58 sta v naselju Vrhpolje pri Šentvidu, občina Ivančna Gorica, trčili osebni vozili. Posredovali so gasilci PGD Stična, ki so zavarovali, kraj nesreče, odklopili akumulatorje ter z vpojnimi sredstvi posuli cestišče. Tudi tam ni bilo poškodovanih.

Zagorelo v letni kuhinji

Včeraj ob 5.46 je v Florjanski ulici v Sevnici zagorelo v letni kuhinji ob stanovanjskem objektu. Požar je omejil sosed do prihoda gasilcev PGD Sevnica, ki so požar dokončno pogasili in pregledali kuhinjo s termovizijsko kamero.

Dimniški požar

Ob 17.16 so v Kompoljah, občina Dobrepolje, v dimniku stanovanjske hiše gorele saje. Gasilci PGD Kompolje in Videm so očistili dimnik, iznesli saje in do odsvetovali kurjenje do obiska dimnikarja.

Gasilci odprli vrata v bloku

Ob 20.45 so na Gubčevi ulici v Krškem, gasilci PGE Krško s tehničnim posegom odprli vhodna vrata stanovanja v večstanovanjskem objektu.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na področju Mokronog z okolico (nadzorništvo Mokronog) na območju TP Dana 3 danes predvidoma med 8:30 in 16:30 uro.



V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.

