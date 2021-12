Trebanjci na domačem parketu do nove zmage

4.12.2021 | 09:00

Foto: RK Trimo Trebnje

Trebnje - Rokometaši trebanjskega Trima so na včerajšnji tekmi 11. kroga lige NLB premagali Ljubljano z 39:34 (21:15).

* Dvorana OŠ, gledalcev 145, sodnika: Knez in Smolko.

* Trimo Trebnje: Čudič, Brana, Slatinek Jovičić 4, Višček 2, Horvat 2, Didovič 5, Stanojević 2, Radojković, Ončev 5 (4), Kotar 6, Potočnik 4, Udovič 1, Cirar 2, Glavaš 5 (3), Florjančič, Ćorsović 1.

* Ljubljana: Kromar, Rebevšek, Gaberc, Lukman 5, Jaklič, Novak, Pintar 2, Križaj 3, Kmetič, Makivić 5, Batagelj 5 (2), Lukman 6 (3), Pernovšek 2, Brulec, Leskovar, Kolmančič 4, Tomšič 2.

* Sedemmetrovke: Trimo Trebnje 9 (7), Ljubljana 8 (5).

* Izključitve: Trimo Trebnje 8, Ljubljana 6 minut.

* Rdeči karton: Udovič (53.).

Trebanjci so osvojili načrtovani točki, zanje pa so se morali pošteno potruditi. Po osmi zmagi - na svojem računu imajo še dva neodločena izida - so se vodilnim Celjanom približali na točko, pred tretjeuvrščenimi Škofjeločani pa imajo dve točki več. Ljubljančani ostajajo na predzadnjem mestu v 14-članski elitni ligi.

V začetku drugega polčasa je kazalo na zanesljivo zmago izbrancev domačega trenerja Uroša Zormana, ki so si že priigrali sedem golov prednosti (22:15).

V nadaljevanju so močno popustili, kar so Ljubljančani izkoristili in v 45. minuti izenačili na 25:25.

Tekma je bila odprta do 52. minute (33:31), prelomni trenutki dvoboja pa so minili v znamenju dolenjskih rokometašev, ki so tri minute kasneje povedli s 36:32 in razrešili dvome o zmagi.

V domači ekipi je bil najbolj učinkovit Marko Kotar, v gostujoči pa Jure Lukman. Oba sta dosegla po šest zadetkov.

Lovro Višček, igralec RK Trimo Trebnje:

"Tekma je bila težka. Začeli smo skromno. V nadaljevanju smo si želeli zagotoviti večjo razliko, ampak Ljubljana se je izkazala za zahtevnega tekmeca. V zadnjih desetih minutah smo pokazali pravi obraz ter na domačem parketu zabeležili zmago."

Bojan Čotar, trener MRK Ljubljana:

"Čestitam Trimu za zasluženo zmago in korektno tekmo. Upam, da so gledalci v hitrem in atraktivnem rokometu. Trimo Trebnje je trenutno precej kakovostnejša ekipa."

Trebanjska ekipa bo v prihodnjem korgu gostovala v Slovenj Gradcu.

* Izidi, 11. krog:

- petek, 3. december:

Trimo Trebnje - Ljubljana 39:34 (21:15)

- sobota, 4. december:

19.00 Slovenj Gradec 2011 - Urbanscape Loka

19.00 Dobova - Ribnica

19.00 Sviš Ivančna Gorica - LL Grosist Slovan

19.00 Herz Šmartno - Koper

20.00 Gorenje Velenje - Celje Pivovarna Laško

- sreda, 8. december:

18.00 Maribor Branik- Jeruzalem Ormož

- lestvica:

1. Celje Pivovarna Laško 10 9 1 0 325:250 19

2. Trimo Trebnje 10 8 2 0 306:261 18

3. Urbanscape Loka 10 8 0 2 288:246 16

4. Riko Ribnica 10 7 1 2 302:278 15

5. Gorenje Velenje 10 6 1 3 302:241 13

6. Slovenj Gradec 2011 10 4 1 5 272:267 9

7. LL Grosist Slovan 10 4 1 5 249:277 9

8. Maribor Branik 10 4 0 6 255:286 8

9. Koper 10 3 1 6 248:258 7

10. Jeruzalem Ormož 9 3 1 5 247:261 7

11. Dobova 10 3 1 6 255:287 7

12. Sviš Ivančna Gorica 10 3 0 7 246:274 6

13. Ljubljana 11 2 0 9 312:345 4

14. Herz Šmartno 10 1 0 9 253:329 2

STA; M. K.