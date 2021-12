Ivančna Gorica je čebelam najbolj prijazna občina

Ivančna Gorica - Čebelarska zveza Slovenije je za čebelam najbolj prijazno občino letos razglasila Ivančno Gorico. Po besedah župana Dušana Strnada priznanje pomeni potrditev vloženega truda tako za Občino Ivančna Gorica kot tudi za vse domače čebelarje. Ti so, kot je izpostavil, srce in nosilci številnih čebelarskih aktivnosti v občini.

Na letošnji natečaj Čebelam najbolj prijazna občina 2021, ki je potekal oktobra, se je prijavilo 19 slovenskih občin, ki z aktivnostmi delujejo na področju ohranjanja čebel in okolja, ozaveščajo javnost o čebelah in čebelarski kulturni dediščini ter sodelujejo s čebelarskimi društvi.

Župan Ivančne Gorice se je ob prejemu naziva med drugim zahvalil vsem sodelujočim pri nastanku projekta Hiša kranjske čebele v Višnji Gori. "Želim in upam, da bomo v naši občini še naprej kot čebele zgled marljivosti in sodelovanja. Dobrodošli v občini Ivančna Gorica, v rojstnem kraju kranjske sivke," so ga povzeli na čebelarski zvezi.

Zmagovalce so včeraj razglasili prek spleta v okviru Dneva čebelarskega turizma. Drugo mesto je zasedla Občina Ravne na Koroškem, tretje pa Občina Sevnica. Letošnja zmagovalka se je z nazivom čebelam prijazna občina ponašala v letih 2013 in 2018.

