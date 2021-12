Pojutrišnjem bo nosil sv. Miklavž. Kaj so mu pisali otroci iz Stranske vasi?

4.12.2021 | 15:00

V Birčni vasi imajo cerkvico sv. Nikolaja in za Miklavža praznujejo farno žegnanje. Sv. Miklavž otroke vedno obdaruje z darili kot nekoč. (Foto: A.B.B.)

Otroci in starši so na delavnici izdelali čudovite adventne venčke, v glavnem iz naravnih materialov.

Mentorica Andreja Bartolj Bele

Anže in Oskar sta že pisala sv. Miklavžu in upata, da jima izpolni kako željo.

Stranska vas pri Novem mestu - Za nami je prva adventna nedelja in na adventnih venčkih v naših domovih že gori prva svečka. Jutri bomo prižgali še eno in vsako naslednjo nedeljo do božiča še eno, na koncu bodo gorele vse štiri. Tako namreč odštevamo čas do drugega največja krščanskega praznika (za veliko nočjo), do božiča. Adventni čas je čas pričakovanja in priprave nanj.

Veselijo se ga tudi najmlajši v Stranski vasi pri Novem mestu, kjer v okviru Župnije Novo mesto - Šmihel delujeta veroučni skupini otrok od 1. do 4. razreda. Prav ti so skupaj s starši sklenili, da adventnega venčka, ki je najbolj prepoznavno znamenje priprave na božič, ne bodo kupovali, ampak si ga bodo naredili kar sami. Prejšnji teden so se zbrali v zakristiji podružnične cerkve sv. Nikolaja in tja nanesli kup najrazličnejšega materiala ter se lotili dela. Izkazali so z inovativnostjo.

»Včasih smo jih delali pri verouku, letos pa smo se – seveda ob upoštevanji pogoja PCT in vseh drugih ukrepov zaradi koronavirusa – odločili za druženje s starši, saj je v teh posebnih časih to še bolj dragoceno in pomembno,« pove njihova mentorica Andreja Bartolj Bele.

Oskar si želi trak za čez ušesa in kapo, Anže beyblade…

Otroci iz Stranske vasi pa se v teh dneh že veselijo prihoda sv. Miklavža, ki jih vsako leto obdaruje. Le kako jih ne bi, ko pa so pridni, pa še njihova podružnična cerkev je posvečena sv. Nikolaju, na kar so še posebej ponosni. To pomeni, da imajo za Miklavža vedno žegnanje.

Kot pove Andreja Bartolj Bele, ostajajo zvesti tradiciji in skromnosti. Tako Miklavž pri njih vedno prinese darilce kot nekoč, torej jabolka, orehe, suho sadje, ipd. Najbolj pa se vsi otroci razveselijo zlate palice. Po slovesni maši pridne domače gospodinje običajno pripravijo manjšo pogostitev, da zunaj vsi še poklepetajo in skupnost ostaja povezana.

Šestletni Oskar iz Novega mesta je sv. Miklavžu napisal pisemce, v katerem ga prosi za novo kapo in trak čez ušesa, da ga bosta grela v teh zimskih dneh. »Star trak, ki sem ga zelo rad nosil, sem zadnjič na Gorjancih izgubil, pa si želim ravno takega. Miklavžu sem ga kar narisal,« pove Oskar in doda, da je pisemce še vedno na okenski polici. Gotovo ga je dobri mož do danes že odnesel.

Tudi desetletni Anže iz Birčne vasi upa, da ga sv. Miklavž usliši in mu prinese beyblade, vrtavko, in še kako igračo, pa seveda sladkarijo. »Morda pa mu tudi jaz v teh dneh še napišem pismo,« nam zaupa.

Tudi vi imate še čas za pisemce, do jutri. Pohitite!

Več o izdelovanju adventnih venčkov pa si preberite v aktualni številki Dolenjskega lista.

Besedilo in foto: L. Markelj

Galerija