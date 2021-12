V primerjavi s prejšnjim petkom včeraj manjši delež pozitivnih testov

4.12.2021 | 11:50

Število aktivnih okužb je bilo v petek za 1325 nižje kot dan prej, sedemdnevno povprečje pa znaša 47 primerov manj.

Delež pozitivnih testov od 5513 PCR-testiranj, opravljenih v petek, je znašal 34,6-odstotka, potem ko so pristojni potrdili 1908 novih okužb. Stanje je, če ga primerjamo s tistim izpred tedna dni, boljše – takrat je bilo pozitivnih nekaj več kot 36 odstotkov opravljenih PCR-testov.

Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je v Sloveniji aktivnih 30.432 primerov okužbe. Povprečje potrjenih primerov v zadnjih sedmih dneh je 1851, v zadnjih 14 dneh na 100.000 prebivalcev pa 1443.

Število aktivnih okužb je bilo v petek za 1325 nižje kot dan prej, sedemdnevno povprečje pa znaša 47 primerov manj. Število potrjenih primerov na 100.000 prebivalcev v zadnjih 14 dneh pa se je glede na dan prej znižalo za 64.

Z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 je po podatkih vlade cepljenih 1.234.298 ljudi, kar je 58 odstotkov prebivalstva. Delež cepljenih z enim odmerkom je med starejšimi od 18 let 69 odstotkov, med starejšimi od 50 let pa 79 odstotkov.

Z vsemi potrebnimi odmerki je cepljenih 1.157.209 ljudi oz. 55 odstotkov populacije. Z vsemi potrebnimi odmerki je cepljenih 65 odstotkov starejših od 18 let in 75 odstotkov starejših od 50 let.

S poživitvenim odmerkom je bilo doslej cepljenih 319.970 ljudi, kažejo podatki vlade.

V bolnišnicah zdravijo 1029 covidnih bolnikov, 259 na intenzivni negi; v petek umrlo 18 covidnih bolnikov.

REGIJA

V SB Novo mesto imajo danes 69 covidnih bolnikov (včeraj 70), od tega 16 na intenzivni terapiji. Osem so jih sprejeli in šest odpustili, trije so žal umrli.

V SB Brežice imajo 40 covidnih bolnikov, včeraj 37, dva na intenzivi - pet so jih sprejeli in dva odpustili.

Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Novo mesto 60, Črnomelj 19, Metlika 14, Šentjernej in Mokronog Trebelno 11, Kočevje, Šmarješke Toplice in Žužemberk 10, Semič 9, Trebnje 8, Škocjan in Mirna Peč 7, Straža 6, Šentrupert 5, Dolenjske Toplice 4, Mirna 3

Posavje - Krško 42, Brežice 32, Sevnica 18, Kostanjevica na Krki 4, Radeče 3, Bistrica ob Sotli 1

