FOTO: Pogorela bivalna baraka; vlak trčil v moped; delavec padel po stopnicah

4.12.2021 | 18:40

Požar v Rojah (foto: PGD Šentjernej)

Minulo noč ob 2.39 je v Krškem vlak trčil v moped, ki ga je občan rinil čez železniške tire. V nesreči ni bilo poškodovanih.

Požar uničil barako

Ob 13.40 je v naselju Roje v občini Šentjernej gorela lesena bivalna baraka. Požar so pogasili gasilci PGD Šentjernej in Gorenje Vrhpolje. Baraka je bila v požaru uničena.

Padel po stopnicah

Ob 8.10 je na Šmarješki cesti v Novem mestu v proizvodnem obratu delavec padel po stopnicah in si pri tem poškodoval glavo. Na kraju so ga oskrbeli reševalci NMP Novo mesto in nato prepeljali na nadaljnje zdravljenje v SB Novo mesto.

M. K.