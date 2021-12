Branju prijazna občina tudi Ribnica; spet potrjene Brežice in Dolenjske Toplice

5.12.2021 | 15:00

Letošnja podelitev nazivov (foto: STA)

Združenje splošnih knjižnic, Skupnost občin Slovenije in ministrstvo za kulturo so na Ta veseli dan kulture že peto leto zapored podelili nazive Branju prijazna občina. Naziv, namenjen spodbujanju k boljši bralni pismenosti in kulturi, so tokrat prejele občine Kozje, Lendava, Ribnica, Trbovlje in Vodice ter Mestna občina Slovenj Gradec.

Kot so spomnili v Združenju splošnih knjižnic, je od leta 2017 nazive Branju prijazna občina prejelo 52 občin. Naziv je veljaven tri leta, po tem obdobju pa prejemnica naziva strokovni komisiji znova predstavi svoje nove projekte. Tako je v letošnjem letu komisija naziv za tri leta potrdila 12 občinam. To so Brežice, Dolenjske Toplice, Domžale, Grosuplje, Hrastnik, Hrpelje-Kozina, Jesenice, Medvode, Slovenske Konjice, Šmartno pri Litiji, Tržič in Zreče.

Občine so pomembni dejavniki pri spodbujanju branja, so poudarili v združenju. Javni natečaj Branju prijazna občina je nastal z namenom, da bi občine spodbudili k aktivnejši vlogi v lokalni skupnosti, da z zavestnim načrtovanjem, oblikovanjem in postavljanjem ciljev na tem področju sodelujejo pri izboljševanju bralne pismenosti in bralne kulture med prebivalci.

Po besedah predsednice Združenja splošnih knjižnic Vesne Horžen občine, ki so pridobile naziv, "prepoznavajo področje knjige in branja kot enega od strateških področij v svoji lokalni skupnosti, kar dokazujejo s svojimi razvojnimi dokumenti na področju kulture, kjer ima vse, kar je povezano s knjigo, posebno mesto".

Prejemnice naziva je nagovorila državna sekretarka Ignacija Fridl Jarc. Kot je med drugim poudarila, je v letu, "ko častimo 30. obletnico naše samostojne države, in v mesecu, ko Slovenija zaključuje predsedovanje Svetu Evropske unije, Prešernov klic o 'edinosti, sreči in spravi' iz naše nacionalne himne Zdravljice in iz časov, ko svoboda besede ni bila samoumevna, v današnje razmere, ko se vsi soočamo s težko epidemijo, poziv, da kljub oteženim možnostim za druženje lahko v sebi ohranjamo radost nad dosežki evropskega prostora na področju spoštovanja človekovih pravic, tudi pravice do govora, pisanja, ustvarjanja, vedenja in znanja".

Predsednik Skupnosti občin Slovenije Peter Misja pa je poudaril, da občine, ki so bodisi podaljšale veljavnost certifikata ali tiste, ki so ga letos pridobile prvič, "s svojimi dobrimi, drznimi in inovativnimi pristopi ter infrastrukturnimi obogatitvami, izražajo veliko mero skrbi za bralno kulturo in vedo, da je branje nepogrešljiva začimba življenja", so njegove besede povzeli v Združenju splošnih knjižnic.

STA; M. K.