Poraz pri FMP-ju

5.12.2021 | 09:10

Foto: FMP Meridian

Beograd - Košarkarji Krke so v 10. krogu lige Aba izgubili z FMP s 76:87 (20:23, 35:54, 49:69).

* Dvorana FMP, gledalcev 850, sodniki: Radojković (Hrvaška), Špendl (Slovenija), Vesković (Srbija).

* FMP: Nevels 6 (2:2), Pavićević 11 (3:3), Vujičić 5, Jones 8 (6:6), Tasić 14 (3:3), Radonjić 5, Izundu 11 (5:6), Simović 3 (1:1), Nerandžić 12, Stepanović 10, Lakić 2.

* Krka: Gibbs 24 (1:1), Stipčević 17 (5:5), Kosi 8, Stipaničev 7 (1:2), Škedelj 4 (4:4), Lapornik 4, Macura 4, Thomas 8.

* Prosti meti: FMP 20:21, Krka 11:12.

* Met za tri točke: FMP 7:23 (Nerandžić 2, Stepanović 2, Radonjić, Tasić, Vujičić), Krka 13:33 (Gibbs 7, Stipčević 2, Stipaničev 2, Thomas 2).

* Osebne napake: FMP 20, Krka 25.

* Pet osebnih: Macura (29.), Gibbs (40.).

Krka je doživela četrti zaporedni poraz v ligi Aba. Solidna predstava v zadnji četrtini in odličen met Templa Gibbsa (24 točk, trojke 7:9) sta bila premalo za presenečenje na gostovanju pri FMP, ki je vknjižil osmo zmago in kroji vrh lestvice lige Aba.

Novomeščani pred tremi domačimi tekmami v naslednjih štirih krogih ostajajo brez zmage v gosteh. V Beogradu so bili brez realnih možnostih za uspeh, saj so po treh četrtinah zaostajali že za dvajset točk. V zadnjih desetih minutah so izkoristili medlost v domači zasedbi in se dobro minuto pred koncem približali na 76:81, toda Rok Stipčević (17 točk) in Luka Lapornik sta zapravila priložnosti za ugodnejši razplet.

Izjavi po tekmi:

Dalibor Damjanović, trener Krke: »Zaslužena zmaga FMP-ja. Mislim, da so se po prednosti 20 točk ob polčasu sprostili. Prvih 15 minut smo igrali košarko, potem pa smo začeli izgubljati žoge, nismo pa naredili majhnih osebnih napak in to so domači izkoristili. Po menjavah nam je igra padla, tako da je bila ob polčasu razlika visoka. V garderobi smo se dogovorili, da nočemo, da bi se nam zgodila katastrofa. Borili smo se in se vrnili, potem pa nam je padla zbranost, naredili smo nekaj napak, spet nismo izkoristili malih prekrškov. Kakršna je bila cela tekma, taka je bila tudi naša končnica. Pozna se, da imamo novega igralca Thomasa, da se Špan vrača po poškodbi, upam, da se čimprej vrnejo tudi ostali poškodovani igralci. Imamo preveč nihanj v igri za to raven tekmovanja, zato moramo biti potrpežljivi in delati naprej. Še enkrat čestitke FMP-ju, ki igra fenomenalno. Upam, da se nam ni poškodoval Thomas, ki je začutil bolečino v mišici na nogi.«

Nenad Stefanović, trener FMP-ja: »Čestitke fantom za zasluženo zmago. Težko je bilo vedeti, kako bomo reagirali po 12 dneh brez tekme. Odigrali smo izreden prvi polčas, tudi tretja četrtina je bila v redu, v zadnji pa smo se nerazumljivo sprostili. A to je posledica naše neizkušenosti. Seveda pa bi lahko tudi prej odločili tekmo.«

Krka ima v AdmiralBet ABA ligi tri zmage in sedem porazov, v prihodnjem krogu pa bo v soboto, 11. 12., ob 17.00 gostila aktualnega prvaka Crveno zvezdo. Še prej jo v torek in četrtek čakata tekmi domačega prvenstva s Hopsi in Zlatorogom.

M. K.; STA

Zvočni zapisi Dalibor Damjanović po tekmi Dalibor Damjanović po tekmi