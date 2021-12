Namizni tenis: Krka do prve zmage tudi pri moških

5.12.2021 | 09:45

Prva ekipa NTK Krka Novo mesto je to soboto zaigrala z najmočnejšo postavo in srečanje v Ljubljani proti Vesni gladko dobila. Od leve proti desni: Aljaž Šmaljcelj, Matej Mamut in Neven Karković (foto: NTK Krka)

V nepopolnem osmem krogu 1. SNTL za moške je Krka v Zalogu prišla do prve letošnje zmage, saj je s 5:0 premagala Vesno. Savinja I je doma bila s 5:1 boljša od Kajuh Slovana, že v ponedeljek pa je ŠD SU na Muti slavil s 5:3. Tekma med Mengšem I in Mariborom bo odigrana 11. decembra, medtem ko bo derbi med edinima neporaženima ekipama, Fužinar Inter Diskontom in Kemo Puconci odigrana pozneje, zaradi bolezni v taboru Pucončanov. Tudi v 1. SNLT za ženske niso bile odigrane vse tekme, ker je Sara Tokić na kadetskem svetovnem prvenstvu na Portugalskem, zato bo Letrika v Cirkovcah igrala 11. decembra. V preostalima tekmama je Fužinar Inter Diskont doma s 5:2 premagal Kemo Puconce, vodilni Kajuh Slovan pa je v Logatcu zmagal s 5:0.

Novomeščani so prvič v letošnji sezoni zaigrali v najmočnejši zasedbi, tudi z Nevenom Krkovićem in Matejem Mamutom ter v Zalogu z maksimalnim izidom prišla do prvih letošnjih točk. Do dveh zmag sta prišla Mamut, ki je v prvem dvoboju s 3:2 v nizih, zadnji se je končal z izidom 11:9, premagal Bojana Paviča, in Neven Krković, eno pa je dodal še Aljaž Šmaljcelj.

Za mlade upe ŠD SU dvojna zmaga v tretji ligi. (foto: FB ŠD SU)

Že v ponedeljek je ŠD SU prišel do pričakovane zmage na Muti, vendar se je moral zanjo pošteno potruditi. V domači ekipi se je z dvema zmagama izkazal Boštjan Kraser, do ene zmage pa je prišel Blaž Lapajne, v gostujoči ekipi pa sta po dvakrat zmagala Jožko Omerzel in Jure Slatinšek, enkrat pa Uroš Slatinšek, ki pa je odigral le dvoboj proti Alinu Lesniku.

Medtem ko je bila ženska vrsta NTK Krka Novo mesto v 1. SNTL to soboto prosta, je druga moška ekipa krkašev v 3. SNTL gostovala. Dopoldan se je pomerila z mestnimi tekmeci ŠD SU II. in srečanje izgubila 5:1, edino zmago je dosegel Janez Jedlovčnik, ki mu je uspelo zmagati tudi v popoldanski tekmi proti NTK Vrhnika, ki so jo Novomeščani izgubili s 5:1.

Do dveh zmag je v tem krogu prišel še ŠD SU II, ki je po zmagi nad Metliko s 5:1, s 5:1, kot omenjeno, premagal še Krko II.

M. K.