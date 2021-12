Calcit kljub dobri borbi Krke odnesel tri točke

5.12.2021 | 10:30

Fotografije: MOK Krka

Novo mesto - V desetem krogu prvenstva sta se v Novem mestu pomerila Krka in Calcit Volley. Zmage s 3:1 so se razveselili odbojkarji iz Kamnika. Kamničane sta do zmage vodila Pavlović (21 točk) in Bregar (19, 8 blokov), pri Krki pa sta bila najbolj razpoložena Peterlin (14) in Travnik (12).

Sportklub prva odbojkarska liga, 10. krog

Krka - Calcit Volley

1:3 (--19, 22, -25, -14)

ŠD Marof, Novo mesto, 4. 12. 2021. Sodnika: Klinar, Miklošič. Gledalcev: 100.

Krka: Hafner, Erpič 5, Čopi, Travnik 12, Kožar 2, Pulko 10, Lavrič, Peterlin 14, Hvala, Lindič 3, Ožbalt (L), Renko, Koncilja 1, Jaklič (L). Trener: Tomislav Mišin.

Calcit Volley: Kos, Hribar (L), Bregar 19, Purič 1, Kosmina, Gasparini 8, Klobučar 15, Siirila 7, Brulec 1, Plot (L), Mujanovič 6, Pavlović 21. Trener: Matija Pleško.

Krkaši so v prvem nizu proti favoriziranim Kamničanom korak uspeli držati le do polovice niza. V osrednjem delu niza so na plano prišle kvalitete gostujočih odbojkarjev. Z dobro igro v bloku in zanesljivimi napadalnimi udarci, predvsem Bregarja in Gasparinija, so Kamničani pobegnili na 12:18. Domači trener Mišin je vzel še drugi polminutni odmor, a prednost gostov je bila previsoka, da bi domači lahko računali na preobrat. Krkaši so premalo storili v napadu, na drugi strani pa je odlično deloval blok - kar štiri uspešne je zbral Bregar. Niz je z uspešnim napadom zaključil Pavlović za 25:19 v korist Calcita.

Drugi niz je tekel bolj po načrtih Dolenjcev. Prvič so resneje zapretili po asu Travnika za 9:6. Nadaljevali so z borbeno igro v obrambi, dvignili sprejem in posledično je stekel tudi napad, razpoložen je bil predvsem Travnik. Gostom je nekoliko padel sprejem, tudi servis ni bil tako učinkovit, kot v prvem nizu in Krkaši so to izkoristili. V končnici so Kamničani vzpostavili ravnovesje in se približali na vsega točko zaostanka (22:21). Domači trener Mišin je reagiral s polminutnim odmorom, ta pa je bolje koristil domačinom. Peterlin je z uspešnim napadom priigral prvo zaključno žogo, končnih 25:22 pa je postavil Travnik, ki je z blokom ujel Gasparinija.

Še najbolj izenačen je bil tretji niz, čeprav je po zaostanku domačinov s 5:9 že kazalo, da bo niz zlahka pripadel Kamničanom. Na dober servis Travnika so Krkaši poskrbeli za preobrat in prvo vodstvo s 15:14. Krkaši so zatem povedli z 19:16, v pravem trenutku pa je gostujoči trener Pleško v igro poslal mladega Mujanoviča. Ta je ekipi z odličnim blokom vlil potrebno energijo. Kamničanom je uspel preobrat s tremi zaporednimi točkami (napada Pavlovića, blok Bregarja in napad Klobučarja) za 22:23. Naslednja točka je pripadla domačinom, s čimer se gostujoči odbojkarji niso strinjali, za negodovanje pa so si prislužili še rumeni karton. V odločilnih momentih je odgovornost prevzel Klobučar. Kamničanom je sprva priigral prvo zaključno žogo. Krkaši so na račun dveh napak gostov prišli do svoje prve, pri tem pa je tudi ostalo. Klobučar je s tremi uspešnimi napadi zapored zapečatil zmago Calcita (25:27).

Tesen poraz v končnici tretjega niza je Kamničanom dal veter v jadra, krkaši pa se nikakor niso uspeli pobrati. Pobuda je bila krepko na strani gostov. Izkazal se je mladi Mujanovič, še naprej je bil nerešljiva uganka Bregar, svoje pa je dodal tudi Pavlović. Krkaši so imeli preveč težav tako na sprejemu kot pri realizaciji napada, da bilahko kakorkoli ogrozili Kamničane. Le ti so na koncu Krki prepustili vsega 14 točk.

Izjavi po tekmi:

Tit Jaklič, libero Krke: "Prve tri nize smo se zelo dobro borili. Škoda, da nam je v tretjem nizu malo zmanjkalo. V četrtem nizu nam enostavno nič ni steklo. S pristopom, kot smo ga imeli v prvih treh nizih, gremo naprej, najprej v sredo proti Salonitu, nato še v soboto proti Triglavanom."

Miha Bregar, bloker Calcita: "Vsekakor smo pričakovali zahtevno tekmo. Krka v domači dvorani igra zelo dobro, kar so denimo pokazali proti Mariboru. Vzeli so nam set. K sreči se je tekma v tretjem nizu prelomila v našo korist, ko smo v ključnih trenutkih pokazali več zbranosti. Menim, da smo do zmage prišli zasluženo in smo veseli novih treh točk."

* Izidi, 10. krog:

ACH Volley - Hiša na kolesih 3:0 (21, 16, 16)

Merkur Maribor - Črnuče 3:1 (-16, 11, 21, 15)

Krka - Calcit Volley 1:3 (-19, 22, -25, -14)

- nedelja, 15. december:

20.00 Salonit Anhovo - Panvita Pomgrad

- lestvica:

ACH Volley 10 10 0 30:3 30

Merkur Maribor 10 8 2 27:11 25

Calcit Volley 10 6 4 21:16 18

Salonit Anhovo 9 5 4 19:16 15

Panvita Pomgrad 9 4 5 15:18 12

Črnuče 10 3 7 12:23 9

Krka 10 2 8 13:27 6

Hiša na kolesih 10 1 9 6:29 2

S. V.; M. K.

