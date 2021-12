Dobova Ribničanom zadala tretji poraz v sezoni; poraz Sviša

5.12.2021 | 11:20

Dobova : Riko Ribnica (foto: FB RK Riko Ribnica)

Rokometaši iz Dobove so na včerajšnji tekmi 11. kroga lige NLB premagali Riko Ribnico z 32:30 (16:14).

* Športna dvorana Dobova, gledalcev 100, sodnika: Nahtigal in Kavalar.

* Dobova: Blaževič, Glogovšek, Šafranko 6, Abramović, Dragan 7, Luzar, Husejnović, Kučič, Rantah 8, Šukić 3, Kamnikar, Mladkovič 1, Mlakar 3, Ferenčak 2, Mijušković, Nešič 2.

* Riko Ribnica: Glavan, Meštrić, Žagar 2, Ljevar 1, Ranisavljević 1, Miličevič 4 (1), B. Nosan 6, Klarič, Cimerman 1, Simić 4, Pucelj 7 (3), Buneta 3, Begić Zbačnik 1.

* Sedemmetrovke: Dobova 2 (0), Riko Ribnica 5 (4).

* Izključitve: Dobova 10, Riko Ribnica 4 minute.

* Rdeči kartoni: Šafranko (60.).

Ekipa Dobove je gostila četrtouvrščeno Ribnico in jo po dobrem obdobju sredi drugega polčasa, ko si je nabrala prvo zajetnejšo prednost, tudi premagala za četrto zmago sezone. Ribničani so doživeli četrti poraz.

Prvi polčas je bil bolj ali manj izenačen, saj si nobena od ekip ni priigrala več kot dveh zadetkov prednosti. Takšna je bila razlika tudi ob glavnem odmoru, z rahlo prednostjo so tako drugi del začeli domačini.

Tudi v uvodu tega se je nadaljevala izenačena predstava, ekipi sta si bili ves čas blizu, je pa Andraž Dragan v 42. minuti Dobovi prvič na tekmi priigral tri gole prednosti (23:20), Klemen Mlakar pa je nato prednost še povišal (24:20).

Gosti so domačo izključitev izkoristili za približanje na -2, naslednjih dveh izključitev pa niso znali unovčiti, tako da so domači ohranili dva gola prednosti.

Ta je nato ob njihovi igri z igralcem več spet narasla na tri zadetke, ko pa je Nik Rantah v 57. minuti zadel za 31:27, je bil zmagovalec bolj ali manj odločen.

Pri domačih sta bila z osmimi oziroma sedmimi goli najboljša Rantah in Dragan, pri gostih pa s sedmimi Jan Pucelj.

IZJAVI PO TEKMI

Nik Rantah, rokometaš Dobove: "Že na prejšnji tekmi proti LL Grosistu Slovanu smo pokazali, da se naša forma dviguje. Na obračunu proti Ribničanom smo igro še nadgradili, kar je plod dobrega dela v preteklih 14 dneh. Mislim, da sta točki zasluženo ostali doma. Velika pohvala gre tudi občinstvu, ki se je zbralo v tako lepem številu. Najprej nas čaka nekaj veselja, nato pa gremo novim izzivom naproti."

Robert Beguš, trener Rika Ribnice: "Z rezultatom ne morem biti zadovoljen. Preveč žog smo predali v roke tekmecev, kar so znali kaznovati. To je odločilo tekmo. Ko smo v drugi polovici obračuna uspeli ujeti priključek, se je poškodoval Jan Pucelj. Na žalost tokratna predstava ni bila dovolj za zmago."

V naslednjem krogu bo Dobova v petek gostovala v Celju, Ribnico pa v soboto čaka domači obračun proti Svišu Ivančni Gorici.

Sviš Ivančna Gorica - LL Grosist Slovan 22:26 (10:10)

Rokometaši Ivančne Gorice so izgubili proti Grosistu Slovanu z 22:26 (10:10).

* Dvorana OŠ, gledalcev, gledalcev 150, sodnika: Lah in Skok.

* Sviš Ivančna Gorica: Komar, Mlakar, Tekavec 1, Bevec 1, Knez 3, Zavodnik 1, Tekavčič, Kutnar 2, Pirnat, Marojević 4, Sašek 2, Košir 7 (2), Kompare, Košir 1, Ropič.

* LL Grosist Slovan: Grudnik, Selaković, Čaušević 2, Špacapan, Serdinšek-Ekart, Gabrieri, Dragar, Tufegdžić 7 (3), Miklavec 2, Lešek, Stopar 2, Martinović 8, Kotar 2, Šebalj, Sankovič 2, Turnšek 1.

* Sedemmetrovke: Sviš Ivančna Gorica 3 (2), Grosist Slovan 3 (3).

* Izključitve: Sviš Ivančna Gorica 8, Grosist Slovan 8 minut.

* Rdeči kartoni: /.

Slovan po peti zmagi v sezoni ostaja v zgornji polovici razpredelnice. Z 11 točkami je zadržal sedmo mesto za Slovenj Gradcem. Sviš s tremi zmagami in zdaj osmimi porazi ostaja na 12. mestu 14-članske lige NLB.

Prvi polčas je bil še izenačen, končal pa se je z 10:10 po dveh zaporednih golih domačih. Gosti so drugi polčas začeli bolje in hitro povedli za tri gole (16:13) ter nato ohranili prednost vse do konca srečanja.

Pri domačih je sedem golov dosegel Matic Košir, pri gostih pa sta se z osmimi oziroma sedmimi izkazala Patrik Martinović ter Aleksa Tufegdžić.

IZJAVI PO TEKMI

Marko Marojevič, rokometaš SVIŠ Ivančne Gorice: "V prvih desetih minutah drugega polčasa smo prejeli preveč zadetkov, premalo pa smo jih dosegli. Težko smo prišli do izdelane priložnosti za strel, saj so gostje odlično igrali v obrambi. Osredotočeni so bili predvsem na našo zunanjo linijo, rokometaši na krilih pa so dobili premalo žog. Posledično so zmago dosegli gostje."

Aleksa Tufegdžić, rokometaš LL Grosista Slovana: "V Ivančni Gorici je zahtevno osvojiti dve točki, vendar nam je uspelo. V prvem polčasu smo igrali nekoliko slabše. Obramba je bila sicer dobra, a nam v napadu ni steklo. V drugem delu smo se zbrali in zmagali, kar je najpomembneje."

V naslednjem krogu bo Ivančna Gorica v soboto gostovala v Ribnici.

* Izidi, 11. krog:

- petek, 3. december:

- sobota, 4. december:

Slovenj Gradec 2011 - Urbanscape Loka 21:15 (8:8)

Dobova - Ribnica 32:30 (16:14)

Sviš Ivančna Gorica - LL Grosist Slovan 22:26 (10:10)

Herz Šmartno - Koper 21:32 (7:17)

Gorenje Velenje - Celje Pivovarna Laško 29:30 (16:16)

- sreda, 8. december:

18.00 Maribor Branik- Jeruzalem Ormož

- lestvica:

1. Celje Pivovarna Laško 11 10 1 0 355:279 21

2. Trimo Trebnje 10 8 2 0 306:261 18

3. Urbanscape Loka 11 8 0 3 303:267 16

4. Riko Ribnica 10 7 1 3 332:310 15

5. Gorenje Velenje 11 6 1 4 331:271 13

6. Slovenj Gradec 2011 11 5 1 5 293:282 11

7. LL Grosist Slovan 11 5 1 5 275:299 11

8. Koper 11 4 1 6 280:279 9

9. Dobova 10 4 1 6 287:317 9

10. Maribor Branik 10 4 0 6 255:286 8

11. Jeruzalem Ormož 9 3 1 5 247:261 7

12. Sviš Ivančna Gorica 11 3 0 8 268:300 6

13. Ljubljana 11 2 0 9 312:345 4

14. Herz Šmartno 10 1 0 10 274:361 2

STA; M. K.