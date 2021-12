ZoboEstetika ob koncesijo? Kdo bo Trebanjcem popravljal zobe

5.12.2021 | 20:00

Direktorica ZoboEstetike Karmen Verhovec (foto: R. N., arhiv DL)

Trebnje - Občinski svet sprva za podaljšanje koncesije ZoboEstetiki, a je negativno mnenje ZZZS vse obrnilo na glavo – Karmen Verhovec: Odvzem koncesije bi za nas pomenil znatno gospodarsko škodo – Zdravstveni dom očitke koncesionarja, da ni sposoben prevzeti programa, zavrača – Na potezi Občina Trebnje

Občina Trebnje je decembra 2013 družbi ZoboEstetika podelila koncesijo na področju ortodontije in zobozdravstva odraslih, ki pa se konec letošnjega leta izteče. Občinski svet je na oktobrski seji sprejel sklep o podaljšanju koncesijskega razmerja, a je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) glede tega kasneje izdal negativno mnenje, brez katerega občina ne more podaljšati koncesije. Vse kaže, da si bo okoli 1300 pacientov po novem letu moralo poiskati drugega zobozdravnika.

Občina je pred podaljšanjem koncesije skladno z zakonom pozvala Zdravstveni dom (ZD) Trebnje, ki na območju Mirnske in Temeniške doline skrbi za zdravstveno dejavnost na primarni ravni, da se izjasni o možnosti prevzema programa zobozdravstvo odraslih v obsegu 0,41 tima, ki ga sedaj izvaja koncesionar. ZD je občino obvestil, da ga je program sposoben prevzeti, saj imajo po besedah direktorice Vere Rozman za to »prostorske, materialne in kadrovske pogoje«. Na podlagi tega je občina ugotovila, da niso izpolnjeni pogoji za podaljšanje koncesije z družbo ZoboEstetika in je predlagala občinskemu svetu sprejetje sklepa, da se z novim letom program zobozdravstvo odraslih prenese v ZD Trebnje.

Direktorica ZD Trebnje Vera Rozman (foto: R. N., arhiv DL)

A občinski svet se je na oktobrski seji vseeno odločil za podaljšanje koncesije z ZoboEstetiko. Svetniki so svojo odločitev v razpravi utemeljevali s trenutnim stanjem v zdravstvenem domu, ki v preteklih letih ni uspel v popolnosti realizirati vseh programov, pa tudi na podlagi zadovoljstva občanov s koncesionarjem, pri čemer so bili nekateri svetniki zaskrbljeni, ali bo kakovost storitev v ZD Trebnje ostala na taki ravni kot v ZoboEstetiki.

Zdravniška zbornica Slovenije je k oktobrski odločitvi občinskega sveta za podaljšanje koncesije podala pozitivno mnenje, ZZZS pa je odločil drugače. Kot so zapisali v obrazložitvi negativnega mnenja, je koncesijo v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti mogoče podeliti le, če te dejavnosti ne more zagotavljati javni zdravstveni zavod, kar pa v trebanjskem primeru ne velja. Enako v dopisu Občini Trebnje ugotavlja tudi ministrstvo za zdravje.

Kako naprej? Kaj bo prenos programa na ZD pomenil za paciente? Kaj na to pravijo v ZoboEstetiki, kjer so med drugim prepričani, da bi odvzem koncesije in njen prenos v ZD Trebnje pomenil poslabšanje dostopnosti zobozdravstvene oskrbe za občane Trebnjega in okolice? In kako na to odgovarjajo v Zdravstvenem domu Trebnje? Podrobneje v aktualni tiskani številki Dolenjskega lista.

Rok Nose