2. SNL: V zaostalih tekmah zmaga Krke in poraz Krškega

5.12.2021 | 17:30

Nogometaši Nafte 1903 so v soboto v zaostali tekmi 16. kroga v Krškem zmagali z 2:0. S tem so se utrdili na četrtem mestu ter se hkrati ob tekmi manj tretjeuvrščeni Rogaški približali na zgolj dve točki. Na vrhu sta prepričljivo Gorica in Triglav. Na zaostalem obračunu 11. kroga pa je Krka z 2:0 premagala Jadran iz Dekanov.

Danes je bila na sporedu še zaostala tekma 13. kroga med Gorico in Dravo, slednja je v gosteh presenetila vodilno ekipo in slavila z 1:0. Edini zadetek na tekmi je po uspešno izvedeni enajstmetrovki dosegel Amir Kahrimanović v 90. minuti srečanja.

Drava je tako z zadnjega mesta skočila na predzadnje, 15., medtem ko bo Gorica s petimi točkami prednosti pred kranjskim Triglavom začela spomladanski del marca prihodnje leto.

Za konec jesenskega dela bo v soboto, 11. decembra, na vrsti še zaostalo srečanje 17. kroga med Roltekom Dobom in Nafto.

- sobota, 4. december:

- zaostala tekma 11. kroga:

KRKA - JADRAN DEKANI 2:0 (0:0)

* Novo mesto, brez gledalcev, sodniki: Jerič, Brezar, Kalan.

* Strelca: 1:0 Krznarić (55.), 2:0 Marcius (56.).

* Krka: Razum, Ejup, Bedek, Lipec, Đapo, Krznarić (od 78. Kalpachki), Zakrajšek, Vrandečič (od 46. Pranjić), Huč, Marcius (od 71. Koritnik), Kastrevec (od 86. Pantelić).

* Jadran: Jurca, Marković (od 85. Huremović), Vranješ (od 85. Jakomin), Perhavec, Babič, Vitezica (od 71. Jolović), Ibrahimović (od 62. Klavora), Ljutić, Kastrati, Zorko, Galina (od 62. Meštrić).

* Rumeni kartoni: Pranjić, Kastrevec; Vitezica.

* Rdeči karton: /.

- zaostala tekma 16. kroga:

KRŠKO - NAFTA 1903 0:2 (0:0)

* Krško, gledalcev 50, sodniki: Tozan, Habibović, Knafelc.

* Strelca: 0:1 Vinko (66./11 m), 0:2 Haljeta (68.).

* Krško: J. Ribič, Bagola, Tomiček, Zukić, Baskera (od 81. Arapović), Korošec, Adamić (od 53. Smiljanić), Jurčec (od 81. Ž. Ribič), Dadet, Gale (od 81. Tiganj), Regvar (od 53. Stanić).

* Nafta: Galoši, Florjanc, Novinič (od 90. Drk), Nemeth, Zana, Korošec, Kumer, Burai (od 83. Stare), Vinko (od 90. Fekete), Rebernik, Haljeta (od 94. Magdič).

* Rumeni kartoni: Adamić, Stanić; Nemeth.

* Rdeči karton: /.

- nedelja, 5. december:

- zaostala tekma 13. kroga:

GORICA - DRAVA PTUJ 0:1 (0:0)

Nova Gorica, gledalcev 200, sodniki: Jerič, Brezar, Jamnik.

* Strelec: Kahrimanović (90./11 m).

* Gorica: Likar, Urbančič, Širok, Leban (od 82. Prodanović), Marc, Ahmetaj (od 68. Frešer), Marinič (od 68. Hasanbegović), Hrka, Mevlja, Vekić (od 82. Baruca), Agić.

* Drava: Poljanec, Kahrimanović, Penič (od 82. Čeh), Rogina, Bozgo (od 46. Đuran), Ribič (od 65. Pivko (od 90. Bolcar)), Šlamberger, Drevenšek, Kraner, Dobnik.

* Rumeni kartoni: Urbančič, Baruca; Penič, Đuran.

* Rdeči karton: /.

* Lestvica:

1. Gorica 18 15 1 2 33:8 46

2. Triglav Kranj 18 13 2 3 34:12 41

3. Rogaška 18 10 1 7 27:23 31

4. Nafta 1903 17 8 5 4 40:20 29

5. Fužinar Vzajemci 18 7 5 6 29:28 26

6. Rudar Velenje 18 8 1 9 32:30 25

7. Roltek Dob 17 7 4 6 27:23 25

8. Beltinci Klima Tratnjek 18 6 7 5 23:23 25

9. Primorje 18 6 6 6 26:24 24

10. Krka 18 5 6 7 27:25 21

11. Vitanest Bilje 18 5 6 7 26:30 21

12. Jadran Dekani 18 4 7 7 22:22 19

13. Krško 18 4 6 8 19:35 18

14. Ilirija 1911 18 4 5 9 18:25 17

15. Drava Ptuj 18 4 2 12 20:53 14

16. Brežice 1919 Terme Čatež 18 2 6 10 14:36 12

STA; M. K.