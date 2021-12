S ponedeljkom v Novem mestu spet promet po Rozmanovi, delna zapora pa na Seidlovi

5.12.2021 | 18:00

Prenova mestnega jedra se počasi končuje. (foto: MO NM)

Jutri delna zapora odseka Seidlove ceste

Novo mesto - V Novem mestu bodo v ponedeljek za promet odprli prenovljeno Rozmanovo ulico. Dela bodo nadaljevali na Prešernovem trgu in ob vozišču na Rozmanovi ulici, so sporočili z Mestne občine Novo mesto.

Zaključno asfaltiranje cestišča, zalivanje rež med granitnimi kockami ter sušenje materiala so na Rozmanovi ulici potekali do konca delovnega tedna, večji delež gradbenih del, vključno s tlorisno prezentacijo srednjeveških mestnih vrat, pa se je zaključil v dneh prej.

Kot so napovedali, bo v križišču Prešernovega trga s Kastelčevo ulico cesta izmenično na desni in levi strani zožena, promet pa bo potekal kot običajno, torej enosmerno po Rozmanovi ulici v smeri Florjanovega trga in enosmerno po Kastelčevi ulici v smeri Glavnega trga.

Zaključek del je ob ugodnih vremenskih razmerah predviden konec januarja prihodnje leto, s tem bo sklenjena prenova ožjega mestnega jedra.

Delna zapora daljšega odseka Seidlove ceste

V ponedeljek bo med 8. in 14. uro na Seidlovi cesti od križišča s Cankarjevo ulico do začetka stanovanjskega naselja Plava laguna vzpostavljena delna zapora. Promet bo urejen izmenično enosmerno z ročnim usmerjanjem.

Delna zapora bo postavljena zaradi izvedbe vrtin na območju Seidlove ceste.

M. K.