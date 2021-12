Lučke gorijo, meščani veseli in mokri

5.12.2021 | 19:10

Svoje delo je kljub dežju začel opravljati tudi božični vlakec, za katerega je bilo med novomeškimi otročaji veliko zanimanja. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Nova novomeška decembrska osvetlitev je zasvetila, kot je bilo napovedano, ob 17. uri, ko se je uradno odprl tudi novoletni sejem, odprlo drsališče in začela prireditev Advent Novo mesto, ki bo trajala vse do jutranjih ur 1. januarja.

Nekaj težav sta prirediteljem povzročila le slabo vreme in včerajšnja presenetljiva odločitev vlade, da jim ponagaja z novim odlokom, ki prepoveduje ponudbo hrane in pijače na sejemskem prostoru. Prvo težavo so Novomeščani ignorirali, drugi pa so se prireditelji Adventa Novo mesto prilagodili, tako da so sejemski prostor organizirali v skladu z vladnimi odloki in gostinsko ponudbo premestili na gostinske vrtove, kjer je ta dovoljena.

I. V.

