''Prostovoljstvo krepi imunski sistem in ščiti pred sebičnostjo in apatijo''

6.12.2021 | 09:00

Prejemnice priznanj z Barbaro Ozimek (foto: OZ RKS Novo mesto)

Mednarodni dan prostovoljstva, 5. december, opozarja na velik prispevek prostovoljcev in hkrati vabi nove prostovoljce. Kot pravijo na OZ RK Novo mesto: ''Prostovoljstvo namreč krepi imunski sistem in ščiti pred sebičnostjo in apatijo. Prostovoljci so nosilci optimizma, so ljudje, ki se na podlagi vrednot in človečnosti odzovejo na potrebe v družbi, so upanje, da imamo kot družba in človeštvo potencial za bolj pravilen razvoj sveta.''

Znotraj 744 organizacij v Sloveniji opravlja prostovoljsko delo več kot 84.000 prostovoljcev, ki opravijo več kot 10 milijonov ur prostovoljnega dela, od tega je 62 % žensk in 38 % moških.

V okviru OZ RKS Novo mesto je aktivnih več kot 500 prostovoljcev in tudi letos so jim podelili priznanja za njihovo dolgoletno delo.

Bronasti znak

Prejemnice bronastega znaka RK Slovenije so Kaja Štupar iz KORK Drska, Marjeta Slak in Zofija Lužar iz KORK Ločna Mačkovec, vse tri delujejo že več kot 15 let. Z delom pomagajo starejšim, otrokom, družinam in vsem drugim, ki se znajdejo v stiski.

Srebrni znak

Prejemnica srebrnega znaka RK Slovenije je Slavica Derganc iz KORK Mirna Peč, ki je prostovoljka in predsednica krajevne organizacije RK že več kot 20 let.

Zlati znak

Prejemnici Zlatega znaka RK Slovenije sta Fanika Primc in Sonja Hajnšek iz KORK Drska, ki delujeta od 20 do 30 let. Delo opravljajo predano in zavzeto kot od začetka.

Častni članici

Letos so prvič podelili dva naziva častnega člana OZ RKS Novo mesto, in sicer za več kot 50-letno prostovoljstvo Anici Bukovec in 40-letno prostovoljstvo Betki Jarnovič. Lahko rečemo, da živita načela RK in iz tega sledi, da se prostovoljci RK nikoli ne upokojijo, so ob tem zapisali v humanitarni organizaciji.

Ob podelitvi priznanj je nagrajenkam čestitala in se jim zahvalila sekretarka OZ RKS Novo mesto Barbara Ozimek.

M. K.