Brez direktorja - Razpis bodo ponovili

6.12.2021 | 14:30

Tomaž Lovšin je Rokodelski center vodil le nekaj mesecev. (foto: arhiv DL)

Ribnica - Svet zavoda predlagal, občinski svetniki nasprotovali

Po nepričakovanemu odstopu Tomaža Lovšina sredi poletja javni zavod Rokodelski center Ribnica od septembra kot vršilka dolžnosti vodi Tina Peček, sicer zaposlena v kabinetu župana Sama Pogorelca. V dvojni funkciji bo ostala še nekaj časa, saj na zadnji, tj. 19. redni seji občinski svetniki niso imenovali novega direktorja, ki ga je svet zavoda kot edinega kandidata s primernim programom predlagal ustanovitelju.

Občinski svet je predlog sveta zavoda zavrnil na predlog komisije za volitve in imenovanja, ki je imela nekatere pomisleke, svetniki pa so sprejeli sklep o ponovitvi razpisa. »Omenjeni kandidat ima nekaj dejavnosti, mislim da povezanih z glasbo, kar sicer ni nič narobe, mi pa vseeno pričakujemo od osebe, ki bo zasedla to delovno mesto, popolno predanost zavodu, pred katerim so veliki izzivi,« je odločitev občinskega »parlamenta« komentiral župan Pogorelc.

Preboj želijo narediti predvsem na področju turizma, ki je po novem del zavoda, pa tudi pri drugih dejavnostih. Na prvi razpis, ki je bil objavljen avgusta, so se prijavili štirje kandidati, tri vloge so bile pravočasno oddane, četrta pa z zamudo. Dve izmed treh prijav sta bili nepopolni.

