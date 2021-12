Ponoči gorel strop ob dimniku

Minulo noč ob 0.45 je v Ivanji vasi, občina Mirna Peč, v stanovanjski hiši gorel lesen strop ob dimniku. Pred prihodom gasilcev je lastnik z ročnim gasilnim aparatom pričel gasiti požar. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Mirna Peč ter Jablan so dokončno pogasili dva kvadratna metra stropa in ostrešja ter s termo kamero pregledali okolico dimnika. Gasilci PGD Mirna Peč so ostali na gasilski straži.

Dimniški požar

Včeraj ob 14.01 so na Partizanski cesti v Višnji Gori, občina Ivančna Gorica, gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Višnja Gora so goreče saje pogasili, dimnik očistili in objekt preventivno pregledali s termovizijsko kamero.

Vodo je treba prekuhati

Komunala Novo mesto obvešča vse uporabnike pitne vode v občini Mirna Peč, ki se oskrbujejo iz vodnega vira Poljanska gora, da je zaradi povečane motnosti potrebno vodo pred uporabo prekuhati.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes:

- od 7:30 do 9:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MFE PLUT-JUGORJE;

- od 8:00 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MIRNA GORA, TP PLANINA;

- od 10:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DEPONIJA ODP. BOČKA.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 15:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. KAMENCE;

- od 8:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NA VAHTI, izvod 2. KOČA;

- od 9:00 do 11:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NOVA GORA PREČNA, TP PODGORA, TP BREZJE PRI STRAŽI.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo:

- od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MALE RODINE, TP RODINE PRI ČRNOMLJU;

- od 12:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KOČEVJE PRI ČRNOMLJU, na izvodu ČEZ GLAVNO CESTO - GOSTILNA.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRIČ;

- od 8:00 do 8:30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRM, na izvodu SLAVIČ.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Brežice z okolico (nadzorništvo Brežice) na območju TP Bojsno, Gregovci, Župelevec, Nova vas Bizeljsko, Bojsno šola, Gregovci vas, Spodnje Bojsno, Grgij, Slopno, Dramlja, Veseli vrh in Brezovica Repnice predvidoma med 7:00 in 8:00 uro ter med 14:00 in 15:00 uro; na območju TP Stara vas Bizeljsko pa predvidoma med 7:00 in 9:30 uro ter med 15:00 in 15:30 uro.

