Vam je Miklavž kaj prinesel?

6.12.2021 | 07:50

Minulo noč so oživeli tudi parkeljni :)

Foto: arhiv

Otroke je ponoči obiskal sv. Miklavž in jim prinesel darove. Ti so v sodobnem času lahko tudi pod vplivom trgovcev precej bogati, vsekakor pa najbrž bolj kot za večino otrok pred 2. svetovno vojno, ko je bilo značilen dar ob tej priložnosti suho sadje, medtem ko so bile pomaranče že redkost.

Sv. Miklavž je bil na slovenskem narodnostnem območju do 2. svetovne vojne edini obdarovalec v decembrskem času. Po 2. svetovni vojni se je moral vsaj v javnosti umakniti dedku Mrazu, ki so ga takrat uvedli po sovjetskem vzoru deda Moroza. Po osamosvojitvi Slovenije pa je znova postajal vse bolj opazen tudi v javnem prostoru.

Sv. Miklavž je bil škof v Mali Aziji in je umrl v prvi polovici 4. stoletja. Vse od 11. stoletja je postajal zelo priljubljen svetnik tako na območjih, kjer se je razširilo vzhodno krščanstvo, kot na območjih z zahodnim krščanstvom.

M. K.