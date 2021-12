Z vladno podporo do novih delovnih mest v Iskri Semič

6.12.2021 | 09:55

Ljubljana/Semič/Slovenska vas - Vlada je na včerajšnji dopisni seji v veljavni načrt razvojnih programov 2021-2024 uvrstila osem novih projektov. Skupna vrednost odobrenega sofinanciranja znaša več kot 21 milijonov evrov, ki bodo izplačani iz državnega proračuna v obdobju 2021-2024, je razvidno iz sporočila vlade.

Iskra Semič

Vlada je v omenjeni načrt uvrstila projekt Širjenje programa v podjetju Iskra PE Semič, saj je ocenila, da projekt bistveno prispeva k regionalnemu razvoju, in mu s tem odobrila sofinanciranje upravičenih stroškov v višini 780.000 evrov. Investicija se izvaja v poslovni enoti podjetja Iskra v Semiču, ki zaradi pandemije covid-19 in zaradi razmer na trgu potrebuje reorganizacijo in nove vire prihodka.

Na podlagi analiz je uprava podjetja sprejela odločitev, da se PE Semič prestrukturira s programom, ki zajema dva sklopa: izdelavo igralnih avtomatov BigStar in razširitev sistemskega dela, ki predvideva proizvodnjo železniških semaforjev in njihovo montažo na mesto uporabe. Na ta način se bodo ohranila delovna mesta in na račun projekta namerava podjetje v PE Semič celo zaposliti 20 novih delavcev.

Ocenjena vrednost investicijskega projekta znaša 4.884.000 evrov z DDV, pri čemer znaša vrednost upravičenih stroškov 3.122.000 evrov. V vrednost upravičenih stroškov so vključeni stroški opreme in razširitve sistemskega dela.

Narayan Slovenska vas

V veljavni načrt razvojnih programov je vlada uvrstila tudi projekt Nova PE Slovenska vas Narayan in mu s tem odobrila sofinanciranje upravičenih stroškov v višini 2.838.375 evrov. Investicija obsega adaptacijo poslovnih prostorov v Slovenski vasi 1K,Oljarna, novo avtomatizirano linijo za polnitev olja s pametno instalacijo in elementi umetne inteligence na lokaciji Slovenska cesta 1k ter dograditev linije za polnjenje rastlinskih krem in masla.

Vrednost investicije je 7.695.150 evrov z DDV oz. 6.307.500 evrov brez DDV. Ocenjena vrednost upravičenih stroškov projekta znaša do 6.307.500 evrov brez DDV. Vlagatelju so bila odobrena nepovratna sredstva za začetne investicije v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva do skupne višine 2.838.375 evrov, tako da se v letu 2021 izplača največ do 500.688,08 evra, v letu 2022 največ do 1.459.921,42 evra in v letu 2023 največ do 877.765,50 evra.

