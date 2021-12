V nedeljo nov upad dnevnih okužb

6.12.2021 | 10:50

Že tradicionalno je v nedeljo opravljenih manj hitrih testov na novi koronavirus kot v drugih dneh. Posledično je odkritih tudi manj pozitivnih. Bolj zgovorna je primerjavo s predhodno nedeljo. Če so včeraj odkrili 775 pozitivnih, so jih pred tednom dni 1039, za 25 odstotkov več. Trend upadanja dnevnih okužb se torej nadaljuje.

V nedeljo so opravili 1857 PCR testov in 22.565 hitrih testov, delež pozitivnih je tako znašal 41,7 odstotka, kažejo podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

V bolnišnicah po podatkih vlade zdravijo 1050 bolnikov s covidom-19, 268 jih zdravijo na oddelkih intenzivne nege (265 po podatkih covid sledilnika), manj kot včeraj. V nedeljo je umrlo 16 bolnikov (14 po podatkih sledilnika).

Po oceni NIJZ je v Sloveniji trenutno 28.698 aktivnih okužb, sedemdnevno povprečje znaša 1763, 14-dnevno povprečje na 100.000 prebivalcev pa 1361.

Število aktivnih okužb je bilo v nedeljo za 613 nižje kot dan prej, sedemdnevno povprečje pa je bilo nižje za 37. Število potrjenih primerov na 100.000 prebivalcev v zadnjih 14 dneh se je glede na dan prej znižalo za 29.

V primerjavi z minulo nedeljo, ko je delež pozitivnih testov znašal 46,5 odstotka, so tokrat potrdili 259 okužb manj, prav tako so opravili manj testov, in sicer 369. Število aktivnih okužb se je od minulega tedna znižalo za 9680.

Z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 je po podatkih vlade cepljenih 1.234.641 ljudi, kar je 59 odstotkov prebivalstva. Delež cepljenih z enim odmerkom je med starejšimi od 18 let 69 odstotkov, med starejšimi od 50 let pa 79 odstotkov.

Z vsemi potrebnimi odmerki je cepljenih 1.157.918 ljudi oz. 55 odstotkov populacije. Z vsemi potrebnimi odmerki je cepljenih 65 odstotkov starejših od 18 let in 76 odstotkov starejših od 50 let.

S poživitvenim odmerkom je bilo doslej cepljenih 321.652 oseb, kažejo podatki vlade.

REGIJA

V SB Novo mesto imajo danes 67 covidnih bolnikov (včeraj 69), od tega 16 na intenzivni terapiji. Pet so jih sprejeli in pet odpustili, dva sta žal umrla.

V SB Brežice imajo 40 covidnih bolnikov, tako kot včeraj, dva na intenzivi - enega so sprejeli in enega tudi odpustili.

Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Novo mesto 29, Kočevje in Žužemberk 5, Ribnica in Straža 4, Mokronog Trebelno, Škocjan in Mirna Peč 3, Črnomelj, Šentjernej, Šmarješke Toplice in Metlika 2, Sodražica 1

Posavje - Krško 24, Brežice 10, Sevnica 8, Kostanjevica na Krki 2

M. K.