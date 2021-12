FOTO: Pred vlakom zadnji trenutek odskočil z mopeda, bil je pijan

6.12.2021 | 11:20

To je ostalo od mopeda.

Vlak jo je seveda bolje odnesel. (fotografiji: PP Krško)

V soboto nekaj po 2.30 uri so bili policisti obveščeni, da naj bi na železniški postaji v Krškem vlak trčil v moped. Ugotovili so, da je strojevodja tovornega vlaka, ki je pripeljal iz smeri Dobove, pri železniški postaji v Krškem strojevodja opazil voznika mopeda, ki je prečkal železniške tire, in ga začel opozarjati z zvočnimi signali. 20-letni mopedist je odskočil in padel po tleh, vlak pa je zadel moped, ki je povsem uničen, odtrgalo mu je tudi kolo.

20-letni kršitelj, ki se je v nesreči lažje poškodoval, je imel v litru izdihanega zraka 0,84 miligrama alkohola.

Policisti nadaljujejo z ugotavljanjem okoliščin kaznivega dejanja Ogrožanje javnega prometa z nevarnim dejanjem ali sredstvom.

M. K.