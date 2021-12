V Krškem o vlogi jedrske energije kot nizkoogljične energije v mešanici energetskih virov

6.12.2021 | 17:00

Blaž Košorok (STA)

Krško - Ministrstvo za infrastrukturo je danes v Krškem pripravilo strokovni posvet z naslovom Vloga jedrske energije kot nizkoogljične energije v energetski mešanici - včeraj, danes, jutri. Na za javnost zaprti strokovni posvet so povabili različne slovenske in hrvaške strokovnjake ter deležnike s področja jedrske energije.

Posvet je vodil državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo Blaž Košorok, ki je po posvetu povedal, da so želeli osvetliti vlogo jedrske energije in jo predstaviti kot nizkoogljični energetski vir. Sicer pa jo v mešanici energetskih virov v Sloveniji predvidevajo tudi v bodoče, je pristavil.

Ker jedrskega energija v zadnjem obdobju doživlja nekakšno renesanso, so naslovili vrsto vprašanj. Med temi je navedel vprašanje uvrstitve jedrske energije med vire zelene energije. Pogovarjali so se tudi o izobraževalnemu sistemu in popularizaciji jedrskega študija. O prenehanju uporabe premoga v Sloveniji, in kako ter s katerimi energetskimi viri ga nadomestiti. Pri tem so se zavzeli za kombinacijo obnovljivih virov in jedrske energije.

Glede uvrstitve jedrske energije med zelene energetske vire je državni sekretar dejal, da je prepričan, da bo tako. "Signali", ki jih njegovih besedah pošilja Evropska komisija, govorijo namreč o obnovljivih virih energije in zelenem prehodu, ki brez zanesljivega energetskega vira ne bo možen. To pa je, kot je ocenil, jedrska energija in še morda zemeljski plin kot prehodni energent.

Vsi signali gredo v smer, da bodo jedrsko energijo spoznali kot zeleno, kar bo pozitiven signal morebitnim naložbenikom oz. družbam, ki bi sodelovale pri vlaganju, je poudaril.

Glede gradnje morebitnega drugega bloka slovenske jedrske elektrarne je menil, da morajo pred končno odločitvijo o tem najprej izpeljati številne postopke in določiti financiranje. Leta 2026 ali najkasneje leta 2027 bi morala biti po njegovem sprejeta odločitev, kako naprej. Če bodo vse predpostavke izpolnjene in če bo v družbi splošno strinjanje o drugem bloku jedrske elektrarne, pa naj bi sledila gradnja, je dodal Košorok.

Sicer pa želijo jedrsko energijo kot varno in zanesljivo predstaviti tako prebivalcem Slovenije kot sosednjih držav. Sodelujejo tudi v iniciativi enako mislečih držav z jedrsko energijo pod pokroviteljstvom Francije.

Na današnji strokovni posvet so med drugim povabili ključne energetske strokovnjake iz Slovenije in Hrvaške, predstavnike hrvaškega elektrogospodarstva in Nuklearne elektrarne Krško, Inštituta Jožef Štefan in Elektroinštituta Milan Vidmar, je še navedel Košorok.

STA; M. K.