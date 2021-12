Tretja razvojna os bo še počakala, vložena je tožba

6.12.2021 | 20:30

Simulacija sporne izvedbe hitre ceste tretje razvojne osi s potekom nad Šmarješko cesto (vir: CI 3ROS-jug)

Novo mesto - Odkar je 21. oktobra Dars dobil gradbeno dovoljenje za prvi odsek hitre ceste na južnem delu tretje razvojne osi od avtocestnega odcepa Novo mesto vzhod do Osredka oziroma tovarne Revoz, je v zraku viselo vprašanje, ali bo na izdano dovoljenje Civilna iniciativa 3ROS-jug, ki nasprotuje načrtovani varianti poteka ceste, vložila tožbo, kar bi zamaknilo začetek gradnje, ki naj bi se, če bi gradbeno dovoljenje ta mesec postalo pravnomočno, začela predvidoma ob koncu zime. Zdaj tega vprašanja ni več, saj je Civilna iniciativa 3ROS-jug danes vložila tožbo na izdano gradbeno dovoljenje, ki tako še nekaj časa ne bo pravnomočno, ali pa morda sploh ne bo.

Kot so nam sporočili iz Civilne iniciative 3ROS-jug, so danes na Upravno sodišče vložili tožbo zoper gradbeno dovoljenje za gradnjo južnega dela 3. razvojne osi (1. in 2. etapa), ker je Ministrstvo za okolje in prostor družbi Dars dovolilo gradnjo štiripasovne daljinske tranzitne ceste skozi ulice in naselja Novega mesta in ne mimo Novega mesta, kot je to, kot navajajo: »pogosto zavajajoče predstavljeno javnosti in medijem celo s strani novomeškega župana.«

Dars je že izvedel postopek javnega naročila za izbiro izvajalca gradbenih del po omejenem postopku, po katerem se je v prvi fazi preverjalo sposobnost ponudnikov za ta odsek, odločitev pa je pravnomočna. V kolikor ne bi bilo vložene tožbe, bi Dars v naslednjih dneh že lahko začel drugo fazo postopka javnega naročanja, v kateri bi bili ponudniki, ki jim je bila priznana sposobnost, pozvani k predložitvi ponudb. V kolikor bi bilo gradbeno dovoljenje pravnomočno, kar pa se zaradi vložene tožbe ne bo zgodilo, bi gradnja štiripasovne hitre ceste lahko stekla najpozneje v začetku pomladi prihodnje leto, predvideni čas gradnje omenjenega odseka pa je bil 48 mesecev. Najvišja dopustna vrednost gradbenih del je 102,5 milijona evrov.

Pravnomočnost gradbenega dovoljenja je zdaj odmaknjena v nedoločeno prihodnost. Ne glede na izid sodnih postopkov v zvezi z gradbenim dovoljenjem za prvi odsek hitre ceste na južnem delu tretje razvojne osi od avtocestnega odcepa Novo mesto vzhod do Osredka pa lahko investitorji nadaljujejo z načrtovanjem in morebitno gradnjo nadaljevanja južnega dela tretje razvojne osi od Osredka s predorom pod Gorjanci do mednarodnega mejnega prehoda Metlika, kjer zaenkrat ni pričakovati podobnih zapletov, bi pa ta cesta močno olajšala življenje ljudi ob Kolpi in delovanje belokranjskega gospodarstva, ki ga slabe prometne povezave z osrednjo Slovenijo zelo omejujejo.

I. Vidmar

