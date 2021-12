Na Turjaku gradijo novo podružnično šolo in vrtec

7.12.2021 | 08:00

Fotografije: Občina Velike Lašče

Velike Lašče/Turjak - Občina Velike Lašče na Turjaku gradi novo podružnično šolo in vrtec, saj je zdajšnja stavba iz časov Auerspergovih dotrajana. Če ne bo večjih zapletov, bodo otroci in učenci v novo šolo in vrtec zakorakali v začetku naslednjega šolskega leta, pravi župan Tadej Malovrh.

Gradnja nove stavbe, v kateri nameravajo urediti štiri učilnice in vrtec s štirimi igralnicami, ob povečanju števila učencev pa bo mogoča tudi uporaba podstrešnih prostorov, po besedah župana teče po zastavljenem časovnem načrtu. Trenutno poteka vse potrebno za postavitev strehe, kar pomeni, da bi bila lahko stavba pod streho sredi decembra, nato sledi vse ostalo, pravi.

Če bo šlo vse kot načrtujejo in bo sprejet tudi občinski proračun za leto 2022, bo šola po besedah župana dokončana nekje do začetka poletja, nato sledi notranje opremljanje, pouk v njej pa bi lahko stekel v jeseni. "Je pa do takrat treba narediti še veliko stvari, zato ne želim preveč napovedovati," pravi župan.

Za izvajalca gradbenih del je občina na javnem razpisu izbrala podjetje Dema plus iz Ljubljane, s katerim je sklenila pogodbo v vrednosti 2,5 milijona evrov.

Celoten projekt bo stal nekaj več kot tri milijone evrov, pri čemer je občina nekaj več kot 2,1 milijona evrov dobila preko razpisa ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Denar ministrstva bo dobila izplačan postopoma v prihodnjih štirih letih, zaradi česar se bo morala za financiranje naložbe začasno zadolžiti.

Z mesta, kjer bosta stala nova šola in vrtec, je morala sicer občina umakniti zbirni center, ki je začasno urejen v poslovni coni Ločica pri Turjaku. V omenjeni coni namerava občina zgraditi tudi nov, sodoben zbirni center s prebiranjem in reciklažo ter prodajo še uporabnih kosovnih odpadkov. Za gradnjo novega centra je občina nedavno pridobila gradbeno dovoljenje, trenutno pa zanj pripravljajo projekt za izvedbo del, še pravi župan.

STA; M. K.