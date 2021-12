V hiši onemogla oseba

7.12.2021 | 07:00

Včeraj ob 13.40 so posredovali gasilci PGD Brežice v Artičah, kjer je bila v stanovanjski hiši onemogla oseba. Gasilci so s tehničnim posegom odprli vhodna vrata stanovanja, reševalci NMP Brežice so onemoglo osebo oskrbeli in jo prepeljali v UC Brežice. Obveščene so bile pristojne službe.

Danes zjutraj ob 6.20 pa je zagorelo v Lipniku v trebanjski občini, sirene so se oglasile v Lipniku in na Ponikvah. Podrobnosti še niso znane.

Motena bo dobava vode

Komunala Brežice obvešča o moteni dobavi pitne vode zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju v mestu Brežice - danes in jutri predvidoma med 7.00 in 15.00 na naslednjih območjih: Mladinska ulica, Ul. kozjanskih borcev, Cesta svobode, Obrtna ulica, Trubarjeva ulica, Linhartova ulica, Finžgarjeva ulica, Cvetlična ulica, Šubičeva ulica in Kajuhova ulica.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 14:00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JEVŠEVEC;

- od 8:00 do 10:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HOTEL OTOČEC.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 10:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP POČIVALIŠČE DUL;

- od 13:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MARTINJA VAS.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 11:30 do 12:30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PREŠERNOV TRG, izvod 3. ZEMELJSKO ROZMANOVA, KASTELČEVA.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo od 13:00 do 15:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP IND. CONA KANIŽARICA 2 na izvodu TEKAVEC.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na Področju Mokronog z okolico na območju TP Preloge, nizkonapetostno omrežje – Pokopališče predvidoma med 8:00 in 14:00.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice na območju TP Dedni Vrh med 10. in 11. uro; na območju TP Čela, Ključice, Arnova sela, Mrzlak 1, Mrzlak 2 in Dolenja vas pri Artičah med 11. in 12. uro ter na območju TP Bojsno med 8.30 in 12. uro; na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Podbočje, Veliko Mraševo, Pristava veliki Podlog, Kalce Naklo, Veliko Mraševo pri cesti, Farma prašičev Pristava in Črpališče Kalce med 7.45 in 12. uro in na območju TP Veliko Mraševo vrti med 7.45 in 8. uro in 11.45 in 12. uro.

M. K.