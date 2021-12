Občina Sevnica za naložbe prihodnjega leta 8,6 milijona evrov

7.12.2021 | 09:30

Staro mestno jedro Sevnice (foto: Občina Sevnica; Jože Hvala)

Sevnica - Sevniški svetniki so na svoji zadnji seji soglasno potrdili predlog proračuna za prihodnje leto, ki ob 21,1 milijona evrov prihodkov predvideva približno 23,2 milijona evrov odhodkov. Za naložbe bodo namenili skupaj 8,6 milijona evrov, računajo tudi na nekaj več kot dva milijona evrov evropskih sredstev, so sporočili s sevniške občine.

Z državno in evropsko denarno podporo bodo skupaj z naložbenim zadolževanjem izvedli več večjih in pomembnih projektov, ki so se jih že lotili.

Najpomembnejše naložbe

Na področju okolja in prostora gre predvsem za večletne projekte, kot so komunalno opremljanje poslovne cone Sevnica z gradnjo nadvoza v Šmarju, gradnja kanalizacijskega sistema v Sevnici in hidravlične izboljšave vodovodnih sistemov s povezovanjem levega in desnega brega Save, so pojasnili.

Občina bo kot partner sodelovala pri projektih rekonstrukcije državne ceste Šentjanž-Glino in križišča pri šoli ter pri gradnji krožišča v Šmarju. Urediti nameravajo tudi več lokalnih cestnih odsekov.

Med večjimi okoljskimi postavkami so še postopek nakupa večnamenskega vozila za reševanje z višin, priprava na nadaljnje urejanje vodotokov, ureditev novih vodnih virov in sredstva za prostorsko načrtovanje.

Investicijsko močno bo tudi področje družbenih dejavnosti. Med drugim so zagotovili denar za začetek gradnje prizidka in kuhinje Osnovne šole Blanca, za gradnjo sevniške Osnovne šole Ane Gale, za urejanje športnih površin pri šolah v Šentjanžu in Sevnici ter za ureditvene posege na območju načrtovanega mestnega stadiona.

Oddelek za gospodarske dejavnosti bosta ob vsakoletni podpori gospodarstvu, kmetijstvu in turizmu zaznamovala projekt vzpostavitve sistema izposoje javnih koles in preučitev možnosti postavitve sončnih elektrarn na javnih zgradbah. Proračunski denar bodo namenili še razvoju komunalne infrastrukture, opremljanju poslovnih con in uresničevanje regionalne razvojne politike.

Na sevniški občini so med drugimi proračunskimi postavkami napovedali še naložbe v vzdrževanje javnih zgradb. Zagotovili bodo tudi sredstva za odkupe zemljišč, ki so v številnih primerih pogoj za uresničitev teh naložb.

Za šport bodo na sevniškem prihodnje leto namenili nekaj manj kot 770.000 evrov in za kulturne dejavnosti nekaj več kot 930.000 evrov.

Občinska uprava je pri pripravi proračuna sledila tudi smernicam participativnega proračuna, ki so ga letos izvedli tretjič, so še sporočili s sevniške občine.

M. K.