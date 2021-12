Zavinek letos žal spet brez lučk

7.12.2021 | 10:20

Zavinek letos spet ne vabi na obisk - kriva je korona!

Drugo leto bo, upajmo, vse drugače!

Zavinek pri Škocjanu - Ne vaščani, ker se jim ne bi več dalo, ampak slabe epidemiološke razmere so krive, da Zavinek, škocjanska vasica, v teh prazničnih dneh ne bo zasijala v lučkah.

Tako je bilo več kot dvajsetkrat, le lani jim je korona preprečila tradicionalno okraševanje, ki si ga je vsako leto ogledalo na tisoče obiskovalcev od vsepovsod.

Robert Janežič, eden od najbolj zagnanih v ekipi okraševalcev, pravi, da bo žal tudi letos tako, čeprav so se že pripravljali, imajo tudi nekaj novih rekvizitov, itd. A organizacija ogledov čarobne vasi ob spoštovanju vseh ukrepov nosi s sabo preveč odgovornosti in zdravje je na prvem mestu, menijo v Zavinku. Če bi že šli v projekt, pa bi jim bilo tudi hudo, da se ne bi mogli izkazati z gostoljubnostjo, saj so pod kozolčkom vsakega ogreli z vročim domačim čajem in kuhanim vinom.

Vse to bo počakalo na prihodnje leto, ko nam življenja ne bo več narekoval covid-19 - vsaj upajmo tako!

Besedilo in foto: L. Markelj