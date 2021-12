Bodo Brežičani ostali brez posla?

7.12.2021 | 16:30

Brežiški City Connect je visoko rizične stike oseb s potrjeno okužbo s covidom-19 začel spremljati sredi oktobra. (foto: arhiv; J. K.)

Ljubljana/Brežice - Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je po odločitvi Državne revizijske komisije o nezakonitosti izbranega postopka za javno naročilo za klicne centre NIJZ predlagala, da sproži postopke uveljavljanja ničnosti pogodb ali da z izvajalcema sklene sporazum o skrajšanju pogodb. Podala je tudi priporočila za spremembo zakonodaje.

Senat KPK je odločitev sprejel po tem, ko je Državna revizijska komisija ugodila zahtevku za revizijo javnega naročila za izvajanje storitve profesionalnih klicnih centrov za iskanje kontaktov epidemiološkega poizvedovanja glede novega koronavirusa, so v današnjem sporočilu za javnost navedli v protikorupcijski komisiji.

Komisija je sicer postopek ustavila, saj drugih kršitev iz svojih pristojnosti ni potrdila. Ker sta bili pogodbi že sklenjeni, Državna revizijska komisija ni imela možnosti razveljaviti postopka. Zato je KPK Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje (NIJZ) predlagala, da sproži postopke uveljavljanja ničnosti obeh pogodb, ki sta bili sklenjeni po nezakonitem postopku, oz. da po potrebi z izvajalcema sklene sporazum o skrajšanju trajanja pogodbe na način, da bo vzpostavljeno zakonito stanje.

Zaradi zaznanih korupcijskih tveganj pa je komisija ministrstvu za javno upravo podala priporočila za spremembe zakona o javnem naročanju in zakona o dostopu do informacij javnega značaja, s katerimi bi se zagotovila večja transparentnost ter učinkovitejše pravno varstvo za zagovornike javnega interesa in zainteresirane subjekte.

Trenutna zakonska ureditev namreč ne omogoča učinkovitega pravnega varstva ne prvih ne drugih, saj lahko naročnik, ki javno naročilo izvede po postopku pogajanj brez predhodne objave, z izbranim ponudnikom sklene pogodbo takoj, ko sprejme odločitev o oddaji javnega naročila, neizbrani kandidati pa so o oddaji naročila seznanjeni naknadno, ko se pogodba že izvaja, zato postopka ni mogoče več razveljaviti oz. odpraviti kršitve.

Ob tem so na KPK opozorili, da je bil lani postopek s pogajanji brez predhodne objave tretji najpogosteje uporabljeni postopek med javnimi naročili. Ob tem se je obseg teh naročil glede na vrednost v letu 2020 več kot podvojil glede na leto 2019. Še večji porast pa je zaznati pri uporabi tega postopka iz razloga nujnosti in nepredvidljivosti postopka. Primeri, kot je primer klicnega centra NIJZ, kažejo, da se ta postopek nekritično uporablja tudi, ko zanj ni zakonskih razlogov, so še dodali v KPK.

NIJZ je za iskanje stikov avgusta najel mlado brežiško podjetje, posel pa je bil oddan brez predhodne objave javnega razpisa. Vrednost posla za obdobje šest mesecev je 1,86 milijona evrov brez DDV oziroma skoraj 2,3 milijona evrov z davkom.

STA; M. K.