Gradnja OŠ Loka prihodnje leto

7.12.2021 | 17:50

Ravnateljica OŠ Loka Damjana Vraničar (foto: arhiv DL)

Foto: Občina Črnomelj

Črnomelj - Na črnomaljski občini so te dni pripravili sestanek glede težko pričakovane gradnje OŠ Loka, na njem so sodelovale ravnateljica šole Damjana Vraničar, predsednica Sveta zavoda Maja Kocjan in predsednica Sveta staršev OŠ Loka Črnomelj Renata Lozar.

Občina bo do sredine decembra uskladila investicijsko dokumentacijo - Investicijski program (IP), ki bo skladen z amandmajem sprememb Proračuna Republike Slovenije za leto 2022, ki ga je državni zbor sprejel na eni od novembrskih sej. Dokument IP bo poslan na Ministrstvo za izobraževanje in šport, ki bo v začetku januarja pripravilo gradivo za Vlado RS. Na osnovi gradiva bo Vlada odprla Načrt razvojnih programov (NRP) za OŠ Loka, kar bo podlaga za pripravo Sklepa o dodelitvi sredstev in nato Pogodbe o sofinanciranju.

Po prejemu vladnega sklepa, ki bo izdan predvidoma do sredine januarja, bo občina izbrala izvajalca gradnje. Po pravnomočnosti odločitve do konca januarja sledi podpis pogodbe z izbranim gradbenikom. Do konca februarja pa nameravajo pripraviti še javno predstavitev idejne zasnove šole.

Sledi faza projektiranja (5-6 mesecev) in pridobivanje gradbenega dovoljenja. Pri projektiranju bo vključena tako občina kot šola. V vmesnem času bodo starejši del šole porušili. Sama gradnja nove šole pa naj bi trajala okoli 18 mesecev.

M. K.