VIDEO: Krkin prostovoljec leta 2021 je Uroš Pribošek

7.12.2021 | 14:10

Uroš Pribošek (fotografije: Krka d.d.)

Novo mesto - V Krki so danes že desetič zapored podelili priznanje Krkin prostovoljec leta. Za leto 2021 ga prejme Uroš Pribošek iz Razvoja in proizvodnje učinkovin z oskrbo. Že tradicionalno so se ob tej priložnosti zahvalili tudi letošnjim krvodajalcem jubilantom – 145 krkašicam in krkašem, ki so kri darovali že od 10- do 80-krat. V osmih letih so samo v okviru Krkinega tedna humanosti in prostovoljstva darovali 933 litrov krvi. Zaposleni to tudi sicer počnejo zgledno, saj povprečno dvakrat na leto daruje kri več kot 1000 krkašev, sporočajo iz podjetja.

''V Krki svojega uspeha ne merimo le s številkami''

Tiste krkaše, ki s svojim prostovoljnim delovanjem pomagajo ljudem v stiski, na predlog njihovih sodelavcev že od leta 2012 odlikujejo s priznanjem Krkin prostovoljec leta.

Kot je ob letošnji razglasitvi Prostovoljca leta in krvodajalcev-jubilantov poudarila Milena Kastelic, članica Krkine uprave – delavska direktorica, živimo v časih, ko sta solidarnost in čut za sočloveka še posebej pomembna in potrebna: ''Zato v Krki občudujemo in cenimo vse sodelavce, ki najdejo način, da kakorkoli pomagajo – bodisi kot gasilci, prostovoljci pri humanitarnih ustanovah bodisi kot krvodajalci ali dobrotniki, ki z dobrimi deli ljudem pomagajo olajšati življenje''.

''Če bi bilo na svetu več prostovoljcev, bi v zelo kratkem času skupaj ustvarili kraj razumevanja, naklonjenosti in sočutja,'' sporoča Krkin prostovoljec leta 2021 Uroš Pribošek iz Razvoja in proizvodnje učinkovin z oskrbo, ki del svojega časa nameni nekomu, ki potrebuje pomoč, ne da bi kaj pričakoval v zameno. Tako se je leta 2004 pridružil prostovoljnemu gasilskemu društvu Mokro Polje, kjer je najprej sodeloval kot član, kasneje pa kot operativni gasilec. Vsako leto se udeležuje krvodajalske akcije, organizira pomoč na domu ljudem, ki številnih opravil ne zmorejo sami, in pri Rdečem križu sodeluje kot usposobljen bolničar. Redno se udeležuje tudi dejavnosti Krkinega tedna humanosti in prostovoljstva. To delo opravlja iz solidarnosti in preproste potrebe po pomoči drugim.

Krvodajalstvo pomemben del Krkine tradicije

Alexander Peter

Franci Judež

Kot omenjeno, so se v Krki zahvalili tudi svojim krvodajalcem, ki so kri darovali od 10-krat pa do 80-krat. Kot je poudarila Barbara Ozimek iz Območnega združenja Rdečega križa Novo mesto, krvodajalstvo še naprej ostaja največje solidarnostno gibanje v Sloveniji: ''Odziv krvodajalcev se kljub oteženim razmeram ni zmanjšal in zadošča za potrebe po krvi in njenih komponentah, ki jih imamo v naši državi. Varna kri je bistvena tako za zdravljenje kot tudi za nujne posege. Bolnikom, katerih življenje je resno ogroženo, lahko pomaga živeti dlje in jim prinaša višjo kakovost življenja ter podpira zapletene medicinske postopke in kirurške posege.''

Med prejemniki priznanja za 80-krat darovano kri sta tudi Krkina sodelavca Alexander Peter in Franci Judež, ki o svoji humanitarni dejavnosti pravi: ''Pogosto niso potrebna velika dejanja. Dovolj so prijazna beseda, sočutje, razumevanje ali pa v mojem primeru kaplje krvi, ki lahko rešujejo življenja. Dokler bo le mogoče in dokler bom zdrav, bom krvodajalec.''

M. K.

