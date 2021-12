Rekorden, a brez centa zadolževanja

8.12.2021 | 10:10

Kostanjevica na Krki - Župan Petretič: Smo minimalno zadolžena in ambiciozna občina, saj skoraj 60 odstotkov proračuna namenjamo za investicije – Za kolesarsko povezavo s Krškim 2,4 milijona evrov v dveh letih – Za obnova južnega lesenega mostu 580 tisoč evrov

Kostanjeviški občinski svet je na 14. redni seji letošnji proračun z rebalansom na odhodkovni strani znižal za skoraj 600 tisoč evrov, tj. na 3,2 milijona evrov, medtem ko bo prihodkov za okoli 3,4 milijona evrov oz. pol milijona manj od načrtovanega. Ob tem so svetniki sprejeli tudi predlog proračuna za leto 2022, težek rekordnih 4,4 milijona evrov na prihodkovni oz. skoraj 4,8 milijona na odhodkovni strani.

Višja svetovalka za javne finance in proračun ter gospodarske dejavnosti Karla Gašpar je pojasnila, da je znižanje letošnje proračunske porabe posledica umika načrtovanih sredstev iz državnega proračuna za projekt kolesarske povezave Krško–Kostanjevica na Krki. Tega naj bi uresničili v prihodnjih dveh letih. So pa v rebalansu nekatere nove postavke; med večje spadajo obnova južnega mostu čez Krko, projekt Pametna mesta in skupnosti ter Posavje, polno priložnosti, urejanje ekoloških otokov, opremljanje stavbnih zemljišč na Gorjupovi cesti in sanacija cestnega usada v Črneči vasi. Župan Ladko Petretič je povedal, da so morali naglo ukrepati, ko je 18. julija zemeljski plaz na lokalni cesti v tem naselju odnesel kar pol cestišča, da so spet vzpostavili promet, tudi z avtobusi. Z odlokom so za sanacijo cestnega usada po hitrem postopku iz proračunske rezerve zagotovili 33 tisočakov. Postavili bodo ekološkega otoka na Griču in Malencah.

Karla Gašpar je jedrnato predstavila tudi predlog proračuna kostanjeviške občine za leto 2022. Pri 4,4 milijona evrov prihodkih 1,9 milijona evrov predstavlja primarna poraba. Večino, kar 58,5 odstotka vseh odhodkov, bodo namenili za investicije. Največji zalogaj za občinsko malho predstavlja naložba v kolesarsko povezavo s krško občino. Zanjo naj bi prihodnje leto in leta 2023 namenili 2,4 milijona evrov, od tega dobro polovico iz kohezijskega sklada, 13 odstotkov z ministrstva za infrastrukturo, tretjino naložbe pa bi Kostanjevičani pokrili sami.

Obnova t. i. južnega lesenega mostu je ovrednotena na 580 tisoč evrov, od tega 200 tisočakov pričakujejo od ministrstva za kulturo. Za nadaljnjo obnovo lokalne ceste Kostanjevica–Velike Vodenice predvidevajo 203 tisočake, za gradnjo pločnika od obrata Kolpe do bencinske črpalke pa 46 tisoč evrov. Po novem odloku bo županu omogočeno potrjevanje investicijske dokumentacije za projekte do vrednosti 100.000 evrov in usklajevanje proračunskih virov v NRP med letom. Za odplačilo obstoječih kreditov bodo namenili slabih 77 tisočakov, za odplačilo energetske sanacije OŠ Jožeta Gorjupa Petrolu pa dobrih 91 tisočakov. Župan Petretič: »Zelo pohvalno je, da smo tako ambiciozni, da namenjamo skoraj 60 odstotkov proračuna investicijam. Ne predvidevamo niti centa zadolževanja. Smo minimalno zadolžena občina.« Predlog proračuna, na katerega svetniki niso imeli pripomb, bodo dopolnili in sprejeli na decembrski seji.

Potrdili pa so tudi dokumentacijo za posodobitev športnorekreacijskega centra pri Osnovni šoli Jožeta Gorjupa. Po desetih letih od odprtja objekta je treba namreč obnoviti tartansko stezo, poleg tega želijo urediti še tribune. Ravnateljica OŠ Melita Sušek je povedala, da je glede na starost steze in poškodbe, ki so jih zagrešili nepridipravi, še v sorazmerno dobrem stanju. Ker pa si pri okoli 43.000 evrov vredni naložbi obetajo polovično sofinanciranje Fundacije za šport, bodo na občini ugriznili v to jabolko.

Iz aktualnega tiskanega Dolenjskega lista. Jutri izide nova številka.



P. P.