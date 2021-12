FOTO: Audi zagorel na dvorišču

8.12.2021 | 07:00

Foto: PGD Lukovek

Včeraj zjutraj ob 6.13 je v naselju Lipnik v občini Trebnje na dvorišču stanovanjske hiše zagorelo osebno vozilo. Ogenj je že pred prihodom gasilcev pogasil lastnik. Gasilci PGD Lukovek, Trebnje in Ponikve so s termovizijsko kamero pregledali vozilo in posuli razlite motorne tekočine z vpojnim sredstvom.

Dimniški požar

Ob 21.04 so v naselju Bukošek, občina Brežice, gorele saje v dimniku stanovanjskega objekta. Gasilci PGD Bukošek in Brežice okolica so požar pogasili, s termovizijsko kamero pregledali okolico dimnika ter odsvetovali nadaljnje kurjenje do prihoda dimnikarske službe.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 13:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KZ DRAGATUŠ, TP ŠIPEK.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 11:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠKRILE DOL. TOPL., izvod 1. MAKSA HENIGMANA;

- od 12:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRGANJA SELA 2, izvod 1. DRGANJA SELA.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 11:00 do 13:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. MEDVEDJE SELO;

-od 8:00 do 10:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GORENJSKA GORA.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 10:00 do 12:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BLATNIK PRI ČRMOŠNJICAH.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava energije na Področju Mokronog z okolico (nadzorništvo Mokronog):

- na območju TP Vrh Šentrupert predvidoma med 7:00 in 8:00 uro ter med 14:00 in 15:00 uro;

- na območju TP Šentrupert, Škrljevo, Hom, Okrog, Apnenik, Ravnik, Sela hom, Škrljevo, Hom vas, Malo selo, Šentupert OC – nadomestna predvidoma med 8:00 in 14:00 uro.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Sevnica z okolico (nadzorništvo Sevnica) na območju TP Pečje, nizkonapetostno omrežje – Lončarjev dol danes med 8:00 in 14:00 uro.

M. K.