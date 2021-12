Boljši od Hopsov; Arapović po individualnem programu

8.12.2021 | 08:05

Foto: KK Krka

Novo mesto - Košarkarji Krke so v zaostali tekmi 8. kroga lige Nova KBM sinoči na domačem parketu premagali Hopse Polzelo s 102:89 (23:24, 54:49, 80:66).

* Dvorana Leon Štukelj, gledalcev 120, sodniki: Španič, Mauer (oba Postojna), Pipan (Ljubljana).

* Krka: Gibbs 14 (3:3), Stipčević 21 (1:1), Špan 9 (1:2), Kosi 12, Stipaničev 11, Škedelj 3 (1:2), Lapornik 11, Macura 21 (4:5).

* Hopsi Polzela: Rizman 22 (2:4), Pešak 3, Besedić 14 (2:2), Vranjkovič 16 (0:2), Bašić 6, Vašl 23 (5:7), Goltnik 5.

* Prosti meti: Krka 10:13, Hopsi Polzela 9:15.

* Met za tri točke: Krka 12:33 (Stipčević 4, Lapornik 3, Špan 2, Stipaničev, Macura, Gibbs), Hopsi Polzela 16:29 (Rizman 6, Vašl 4, Vranjković 2, Besedić 2, Pešak, Goltnik).

* Osebne napake: Krka 20, Hopsi Polzela 21.

* Pet osebnih: Stipaničev (34.).

Krka, ki je tokrat bila brez Adonisa Thomasa, Hasahna Frencha, Andreja Stavrova, Leona Stergarja in Marka Arapovića, je pričakovano vpisala osmo zmago v ligi Nova KBM in se ob enem porazu povzpela na vrh razpredelnice. Hkrati je to šele njena druga zmaga v zadnjih sedmih nastopih v vseh tekmovanjih oziroma zadnjem mesecu. Hopsi so na drugi strani doživeli peti poraz in zdrsnili pod 50-odstotni izkupiček (4-5).

Dvoboj najboljših strelcev lige Nova KBM je sicer pripadel gostujočemu ostrostrelcu Mihi Vašlu, ki je dosegel 23 točk, dve več od Roka Stipčevića. A je imel slednji ob sebi več razpoloženih soigralcev, ki so v tretji četrtini naredili odločilno razliko.

Stipčević je ob metu 8:17 (trojke 4:11) zbral še deset skokov, enako kot Jurij Macura, ki je prav tako vpisal 21 točk (met 8:12). Ob njima je imela Krka še štiri igralce v dvomestnih številkah, bitko pod obročema je dobila s 45:28, tako da je skoraj polovico točk dosegla iz rakete, ter drugič v sezoni po uvodni tekmi konec septembra proti Zlatorogu presegla mejo 100 doseženih točk.

Za Polzelo je nastopilo le osem igralcev, točko manj od Vašla je dosegel Jan Rizman (trojke 6:9), tretji najboljši posameznik pri gostih pa je bil Marko Vranjkovič s 16 točkami, šestimi skoki in štirimi podajami.

Dalibor Damjanović, trener Krke: »Čestitke igralcem za zmago. Ne morem reči, da je bila to košarka, da je bila to naša filozofija, saj smo v domači dvorani dobili veliko preveč točk in če mislimo tako nadaljevati, bomo imeli velike težave tako v ABA ligi kot v slovenski ligi. Danes je bilo to videti bolj kot tekmovanje v metanju za tri točke.«

Krko 15. decembra doma čaka Šentjur.

Arapović po individualnem programu



Zaenkrat trener Dalibor Damjanović ne bo mogel računati za hrvaškega košarkarja Marka Arapovića, ki okreva po poškodbi kolena. »Ker se je sanacija poškodbe izkazala za zahtevnejšo, kot je sprva kazalo, bo Marko Arapović v skladu z dogovorom rehabilitacijo in fizično pripravo izvajal individualno po prilagojenem programu v domačem okolju in se bo ekipi predvidoma pridružil spomladi,« je ob tem dejal direktor Jure Balažić.

Čez dobra dva tedna se ekipi treningom pridružil Hasahn French, ki je na tekmi 8. kroga regionalne lige dobil udarec v koleno. Nekaj tekem bo moral izpustiti novinec Adonis Thomas (poškodba mečne mišice na tekmi 10. kroga proti FMP-ju), po prestani bolezni okreva Andrej Stavrov, zdravniki pa s konzervativno metodo zdravijo prepono Leona Stergarja.

M. K.

Zvočni zapisi Dalibor Damjanović po tekmi Dalibor Damjanović po tekmi