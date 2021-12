Tudi v Brežicah prenovljena podoba decembrskega dogajanja

8.12.2021 | 18:30

Brežice, moje praznično mesto - park pri mladinskem centru

Brežice - V Brežicah, kjer so letos pripravili prenovljeno podobo decembrskega dogajanja, so lučke v parku pri Mladinskem centru zagorele že pretekli četrtek. Adventno dogajanje, ki ga organizirata Zavod za podjetništvo, turizem in mladino ter Posavski muzej Brežice, bo postreglo z več dogodki, novimi kulisami in s pestrim programom.

Grajski park je tudi letos kraj, v katerem bo igra svetlobe in barv ponazorila praznično vzdušje. Rdeča nit letošnje okrasitve je ponovna uporaba odpadnih materialov. Priporočajo sprehod in postanek tudi v starem mestnem jedru Brežic, kjer bo dvajset okrašenih smrečic, ki ponazarjajo dvajset krajevnih skupnosti v brežiški občini. Za okrasitev so poskrbeli otroci iz vrtcev in osnovnih šol ter lokalna turistična društva.

Božični sejem se je začel prejšnji četrtek, preostala sejemska dneva pa bosta še 12. in 23. decembra med 17. in 20. uro. V sklopu Praznične rokodelske tržnice na grajskem dvorišču bo 19. decembra med 14. in 16. uro na voljo bogata in raznovrstna ponudba unikatnih izdelkov lokalnih ustvarjalcev in rokodelcev. 23. decembra bo ob 17. uri v dvorani MC Brežice otroška humorna, inovativna in interaktivna avtorska predstava Božični pridnometer, ko bo otroke obiskal tudi Božiček, vsako soboto v decembru pa bodo v igralnici MC Brežice organizirali praznični otroški živžav, na katerem bodo otroci izdelovali voščilnice, okraske za smrečice in drobna darila za najdražje.

I. V.; foto: J. K.