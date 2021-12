Kolesarska steza, pločnik in prenovljena cesta

8.12.2021 | 13:40

V petih mesecih bo varneje hoditi in kolesariti do in v Podgori.

Pogodbo sta podpisala straški župan Dušan Krštinc in direktor podjetja KOP Brežice Dejan Bibič (Foto: M. Ž.)

Straža, Podgora - Straški župan Dušan Krštinc in direktor podjetja KOP Brežice Dejan Bibič sta dopoldne podpisala pogodbo za gradnjo kolesarske steze in pločnika ob lokalni cesti Prečna – Straža v Podgori. Pogodbena vrednost znaša 455.000 evrov, od tega bo 150.500 evrov evropskega denarja.

V sklopu naložbe bodo poleg površine za mešan promet peščev in kolesarjev v širini 2,5 metrov in dolžini 400 metrov v celoti rekonstruirali cestišče, postavili javno razsvetljavo in dve avtobusni postajališči ter v celotni dolžini pločnika zgradili tudi novo komunalno kanalizacijo in kanalizacijo za odvodnjavanje cestišča.

Z deli bo KOP Brežice, ki je bil izbran kot najugodnejši izmed šestih prispelih ponudb na javnem razpisu, začel še v decembru in predvidoma končal do konca maja prihodnje leto. Med gradnjo bodo na omenjenem odseku uvedli izmenično polovično prometno zaporo.

Letos za dva milijona naložb

Sicer pa so v straški občini za naložbe letos namenili približno dva milijona evrov. Med večjimi je župan opozoril na približno 350.000 evrov vredno naložbo v vasi Loke, v okviru katere gradijo pločnik, prenavljajo cestišče in urejajo javno razsvetljavo. Hkrati povezujejo in združujejo vodovoda z obeh bregov Krke.

Ob območju gospodarske cone Zalog gradijo meteorno kanalizacijo in urejajo retenzijske oz. vodne razlivne površine, za kar bodo odšteli približno 350.000 evrov, je pristavil.

Prihodnje leto vrtec

Kot največji projekt prihodnjega leta je Krštinc navedel predvideno gradnjo straškega novega otroškega vrtca. Za omenjeni projekt so letos zagotovili dovoljenje za gradnjo povezovalnega hodnika med osnovno šolo in načrtovanim vrtcem.

Do konca leta naj bi končali postopek za pridobitev gradbenega dovoljenja za omenjeno vrtčevsko stavbo in zagotovili prenos lastništva potrebnih zemljišč na občino. Naložbo so ocenili na približno tri milijone evrov, straška občina pa pri tej računa na nekaj državnega razpisnega denarja.

M. Ž.

