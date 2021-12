FOTO: S pretežko nogo končal v razbitinah

8.12.2021 | 14:40

Bil je prehiter in trčil v tovorno vozilo. (foto: PGD Sevnica)

O prometni nesreči z udeležbo osebnega in tovornega vozila na cesti med Zavratcem in Impoljco so bili policisti včeraj obveščeni nekaj pred 14. uro. Zanjo je odgovoren 31-letni voznik osebnega avtomobila, ki je zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom in trčil v tovorno vozilo, ki ga je vozil 46-letni voznik. Lažje poškodovanega povzročitelja in 23-letnega potnika iz njegovega vozila so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico.

Pijan izsiljeval prednost in trčil

Brežiški policisti so bili okoli 20. ure obveščeni o prometni nesreči v Šentlenartu. Ugotovili so, da je 62-letni voznik osebnega avtomobila v križišču zaradi izsiljevanja prednosti trčil v avtomobil 37-letne voznice, ki se je v nesreči lažje poškodovala. Zoper povzročitelja, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,71 miligrama alkohola, bodo policisti na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi nevarne vožnje v cestnem prometu.

Mobi ima, vozniške pa ne

Policisti PP Trebnje so na Mirni ustavili voznika osebnega avtomobila znamke BMW, ki je med vožnjo uporabljal mobilni telefon. Med postopkom so ugotovili, da gre za 34-letnega kršitelja, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Avtomobil so mu zasegli in o kršitvi z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče. Plačilni nalog so izdali tudi sopotnici, ki je lastnica vozila in ga je dala v uporabo osebi, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja.

Brez vozniške s tujimi tablicami

Sevniški policisti so okoli 13.30 v Gornjem Brezovem kontrolirali voznika osebnega avtomobila Ford focus. 22-letni kršitelj, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, je vozil neregistriran in nezavarovan avtomobil, na katerem so bile nameščene registrske tablice, ki pripadajo drugemu vozilu. Ford focus so mu zasegli in zaradi kršitev na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Vlomil skozi vrata terase

V naselju Mali vrh na območju PP Brežice je med 18. in 19. uro nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi vrata terase vlomil v stanovanjsko hišo. Po prvih ugotovitvah ni ničesar ukradel, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

Med tovorom

Na mejni prehod Obrežje je na vstop v Slovenijo pripeljal voznik tovornega vozila registrskih oznak Črne gore. Policisti so med tovorom odkrili dva državljana Afganistana, ki sta se skrita skušala izogniti mejni kontroli. Tujca so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.

M. K.