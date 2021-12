DLUD novoletno s Spectrumom

9.12.2021 | 09:00

Avtorji razstave Spectrum na rdečih točkah, ki označujejo oddaljenost med osebami v skladu z protikoronskimi odloki vlade. (foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Društvo likovnih umetnikov Dolenjske je v ponedeljek v Kulturnem centru Janeza Trdine v galeriji Kocka odprlo tradicionalno novoletno razstavo, ki so jo letos poimenovali Spectrum. S svojimi slikami, fotografijo in skulpturo se tokrat predstavlja devet članov društva: Svetlana Jakimovska Rodić, Boštjan Kavčič, Alojz Konec, Robert Lozar, Martina Hegediš, Roman Makše, Uroš Weinberger, Andreja Schwenner in Igor Papež. Predstavljajo se z novejšimi deli, katerih večina je nastala v času epidemije in iz dneva v dan spreminjajočih se vladnih protikoronskih ukrepov, ki so močno prizadejali tudi razstavno dejavnost.

Razstavo je ob odprtju, ki je potekalo brez javnosti, predstavil akademski slikar Robert Lozar. (foto: I. Vidmar)

Ob tej priložnosti je Sandra Hrovat, sodelavka Kulturnega centra Janeza Trdine, ki skrbi tudi za delovanje galerije Kocka, povedala, da nameravajo razstavno dejavnost obogatiti tudi s spletnimi vsebinami. Tako nameravajo na spletu ob razstavah objaviti tudi posnetke pogovorov z avtorji in gradivo brošur, ki izidejo ob odprtju razstave, kar so avtorji tokratne razstave sprejeli z navdušenjem.

Razstava bo v galeriji Kocka na ogled do 10. januarja.

I. V.

