Zdrsi z zasneženih cest

9.12.2021 | 07:15

Zjutraj na cesti Šentjernej - Ratež. ''Vse stoji'' je zapisal uporabnik FB Policijske kontrole Dolenjska.

AC pri Trebnjem (FB Policijske kontrole Dolenjska)

Križišče pri Kri v Novem mestu (FB Policijske kontrole Dolenjska)

Ob 1.08 je v naselju Jablanica, občina Sevnica, voznik z osebnim vozilom zdrsnil z zasneženega cestišča in obstal na strmini. Gasilci PGD Sevnica so kraj dogodka zavarovali, vozilo stabilizirali in ga s tehničnim posegom izvlekli na cestišče. V nesreči ni bil nihče poškodovan.

Ob 5.34 je na odseku ceste Krško-Zdole, v naselju Kremen, občina Krško, voznica osebnega vozila zdrsnila z zasneženega cestišča. Posredujejo gasilci PGE Krško. Poškodovan ni nihče.

Včerajšnja nesreča na AC

Včeraj ob 15.52 se je na avtocesti Obrežje-Ljubljana v smeri Ljubljane pri naselju Dolenje Karteljevo v občini Novo mesto voznik z osebnim vozilom obrnil na streho. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator in vozilo postavili na kolesa, z vpojnim sredstvom posuli razlite motorne tekočine in očistili cestišče. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so poškodovanega voznika oskrbeli na kraju. Na kraju dogodka so posredovali tudi policisti in delavci DARS-a.

Dimniški požar

Včeraj ob 18.48 so v naselju Sela pri Zajčjem Vrhu, občina Novo mesto, gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Dolž so pogasili goreče saje in okolico dimnika pregledali s termovizijsko kamero.

Prekinitev oskrbe z električno energijo

Danes okoli 5. ure je bila prekinjena oskrba z električno energijo v krajih Črešnjevec pri Semiču, Krvavčji vrh, Osojnik, Kal, Gradnik, Oskoršnica ter okolica, skupaj 16 transformatorskih postaj v občini Semič. Delavci Elektro Ljubljana so na terenu in prekinitev odpravljajo.

Motena bo dobava vode

Komunala Brežice obvešča uporabnike iz Slomškove ulice, Kregarjeve ulice in Bevkove ulice v Brežicah, da bo danes predvidoma med 9.00 in 12.00 motena dobava pitne vode, zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 9:00 do 13:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠPEHARJI, na izvodu SELCE - ŠPEHARJI.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŽDINJA VAS1, izvod 4.PROTI OSOLNIKU;

- od 10:00 do 11:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CEROVEC PRI TREBELNEM, na izvodu HIŠA NAD TP.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OBČINE;

- od 11:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JORDAN KAL.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo med 9:00 in 14:00 prekinjena dobava električne energije na območju TP Vrh Šentrupert, nizkonapetostno omrežje – Breg.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Nuklearno naselje - nizkonapetostno omrežje Kremen predvidoma med 08:00 in 12:00 uro; na območju nadzorništva Sevnica pa na območjuTP Potovec - nizkonapetostna izvoda Simončič in Novšak predvidoma med 08:00 in 12:00 uro.

M. K.