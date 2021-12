Krkaši premagali Salonit, a med najboljše štiri Kanalci

9.12.2021 | 08:20

Novo mesto - V Novem mestu sta se na drugi tekmi četrtfinala pokalnega tekmovanja sinoči pomerila Krka in Salonit Anhovo. Prvo tekmo v Kanalu so dobili odbojkarji Salonita, tokrat pa so bili s 3:2 boljši Novomeščani. Napredovanja med najboljše štiri ekipe so se vseeno razveselili Kanalci. Na finalni turnir četverice so se uvrstili še ACH Volley Ljubljana, Calcit Volley in Merkur Maribor.

Pokal Slovenije, četrtfinale, 2. tekma

Krka - Salonit Anhovo

3:2 (-16, 21, -18, 19, 18)

Športna dvorana Marof, Novo mesto. Sodnika: Pevc, Perčič. Gledalcev: 30.

Krka: Hafner, Ožbalt (L), Erpič, Čopi, Travnik, Kožar, Pulko, Lavrič, Peterlin, Lindič, Jaklič (L), Renko, Koncilja. Trener: Tomislav Mišin.

Salonit Anhovo: Boharev, Stojanovič, Šarič (L), Jereb, Filiputti, Karnel, Jeklin, Lazar, Kavčič, Maretič, Radosavljević, Okroglič (L), Kovačič, Vrtovec, Ristić. Trener: Rade Dačovič

V tekmo so nekoliko bolje vstopili gosti. Po uspešnem napadu Ristića za vodstvo gostov z 11:7 je po odmoru segel domači trener Mišin. Gostujoči odbojkarji so tudi v nadaljevanju uspešno vršili pritisk na domače sprejemalce in Krkašem posledično igra v napadu nikakor ni stekla. Precej več napadalne zanesljivosti so na drugi strani kazali Kanalci. Po asu Karnela za 21:13 je bilo že jasno, da bo prvi niz pripadel Salonitu. Končnih 25:16 je z napadom postavil Lazar.

V drugem nizu je domači trener premešal postavo. Na mestu blokerja je priložnost dobil Lavrič, na podajalcu Hafner, ki je vstopil že ob koncu prvega niza, na mestu libera pa je zaigral povratnik v ekipi, Gregor Ožbalt. Ožbalt je pred časom na pomoč ekipi priskočil ob daljši odsotnosti prvega libera Borina (poškodba). Krkaši so zaigrali bolje in povedli z 12:10, nakar je z odmorom reagiral trener gostov Dačovič. Do prve večje prednosti so domači prišli po bloku Lindiča, kateremu je Pulko dodal še as za 18:14. Krkaši so z dvema lastnima napakama goste vrnili v igro (21:20). Na srečo domačinov ti napaki nista bili usodni. Z dvema uspešnima blokoma, za prvega je poskrbel Lavrič, za drugega Pulko, so Krkaši prišli do prve zaključne žoge, to pa je z napadom takoj izkoristil Travnik za 25:21.

Tretji niz se je odvijal po željah Kanalcev. Z borbeno igro v obrambi in zanesljivo igro v napadu, kjer sta prednjačila predvsem Radosavljević in Vrtovec, so zlahka nabirali prednost, ki je po asu Lazarja znašala kar 15:8. Domači strateg je poskušal s polminutnimi odmori in menjavami, toda želenega učinka ni bilo. Razpoloženi Kanalci so niz varno pripeljali do konca, z asom za 25:18 ga je odločil Radosavljević, s tem pa je bilo že jasno, da Salonit napreduje med najboljše štiri ekipe pokalnega tekmovanja.

Po treh nizih je bil torej že znan potnik na final four, zato sta oba trenerja premešala postavi. Mišin je v igro poslal Čopija in Renka. Postavo je popolnoma premešal tudi Dačovič in na parket poslal Jereba, Filiputtija, Okrogliča, Jeklina, Maretiča in Kavčiča. Bolje se je znašla druga ekipa Krke, ki je prednjačila predvsem z igro v bloku in obrambi, niz pa na koncu dobila s 25:19.

V skrajšanem petem nizu so več želje sprva kazali gostujoči odbojkarji in si po bloku Kavčiča priigrali zavidljivo prednost s 13:9. Sledile so minute domačinov. Travnik je poravnal na 14. točki, sledilo pa je nekaj dramatičnih minut, v katerih se se izkazali mladi upi na tako na eni kot na drugi strani, naposled pa so kanček več zbranosti pokazali Krkaši. Travnik je z napadom priigral četrto zaključno žogo za domače, tekma pa se je končala z napadalno napako gostov (20:18)

Svit Hafner, podajalec Krke: "Tekmo smo začeli s preveč napakami. Nasprotniki smo omogočili, da se je razigral. V nadaljevanji se nismo uspeli sestaviti do te mere, da bi lahko konkurirali. Na koncu so priložnost dobili in izkoristili mlajši igralci. Čestitam Salonitu in jim vso srečo na turnirju najboljše četverice."

Irenej Karnel, podajalec Salonita: "Moram reči, da smo zelo zadovoljni z uvrstitvijo na final four. To nam je bil cilj že od začetka sezone. Z današnjo tekmo smo deloma zadovoljni. Dosegli smo cilj, po drugi strani pa so priložnost dobili tudi mlajši soigralci, katerim pa je ob koncu zmanjkalo malo sreče za končno zmago."

S. V.; foto: MOK Krka

Galerija