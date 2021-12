Jabolko kakovosti 2021 za projekt DigiStorID

Trebnje - Center za izobraževanje in kulturo Trebnje je prejemnik nagrade Jabolko kakovosti 2021 na področju splošnega izobraževanja odraslih, in sicer za projekt Digitalno pripovedovanje zgodb za izboljšanje spretnosti in opolnomočenje oseb z motnjami v duševnem razvoju – DigiStorID.

Skozi mednarodni projekt DigiStorID je CIK Trebnje s partnerji iz petih držav v dobrih dveh letih razvil inovativen učni pristop in usposobil mentorje za uporabo metode digitalnega pripovedovanja zgodb pri delu z osebami z motnjami v duševnem razvoju. Strokovni delavci, ki delajo z osebami z motnjami v duševnem razvoju, so dobili učinkovito orodje, pripovedovalci zgodb, torej osebe z motnjami v duševnem razvoju, pa poseben priročnik za pripovedovanje, ki je napisan v lahkem branju. »Končni model je nastal na podlagi izkušenj izvedenih mednarodnih delavnic in evalvacij vseh aktivnosti v projektu, zato verjamemo, da bi ga lahko uvedli v splošno izobraževanje oseb z motnjami v duševnem razvoju. Veseli smo, da smo s projektom uspešno nagovorili udeležence v partnerskih državah, da so vse sodelujoče organizacije metodo že uvedle v svoje delo, hkrati pa so inovativnost in veliko vrednost projekta prepoznali tudi na CMEPIUSu, ki nas je nagradil s priznanjem, na katerega smo zelo ponosni,« je povedala Kristina Jerič, koordinatorica projekta na CIK Trebnje.

CIK Trebnje je pri projektu o digitalnem pripovedovanju zgodb tesno sodeloval z Varstveno-delovnim centrom Novo mesto, Enota Trebnje. O izkušnji je direktor VDC Novo mesto mag. Mitja Mežik povedal: »Veseli nas, da je CIK Trebnje za projekt DigiStorID izbral za partnerja prav nas ter za izredno uspešen projekt prejel priznanje in nagrado. S sodelovanjem v mednarodnem projektu DigiStorID je bilo našim uporabnikom omogočeno pridobiti nove izkušnje, kot je na primer potovanje v tujino z letalom, nova znanja, in sicer izdelali so avtorski film, skozi katerega so povedali lastno zgodbo in se ob tem naučili uporabljati računalnik in ustrezne programe. Predvsem pa so pridobili občutek, da skupaj z zaposlenimi v VDC zmorejo. Prepričan sem, da je to le eden izmed številnih projektov, ki smo oziroma jih bomo izvedli skupaj s CIK Trebnje«

Vsi rezultati projekta in digitalne zgodbe udeležencev mednarodnih delavnic so na ogled na spletni strani projekta DigiStorID, sporočajo iz trebanjskega CIK-a.

Priznanja Jabolko kakovosti že več kot poldrugo desetletje podeljuje Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja – CMEPIUS, in sicer nosilcem projektov v okviru programa Erasmus+, ki izstopajo zaradi kakovostne zasnove in izvedbe. CIK Trebnje je priznanje letos prejel že drugič, prvič leta 2015 za projekt FREE – IT, Foster Re-integration and Enhance Employability through Inmates Training, ki je pomagal zaposlenim v zaporih povečati možnosti zaposlovanja in ponovnega vključevanja zapornikov.

Nagradi tudi v Dolenjske Toplice in Bistrico ob Sotli

V kategoriji Podpora eTwinninga programu Erasmus+ je na omenjenem podeljevanju Osnovna šola Dolenjske Toplice nagrado prejela za projekt »LTT Virtual mobility«.

Prejemniki evropskih nagrad za inovativno poučevanje so bili razglašeni že oktobra na slavnostni prireditvi, ki je potekala virtualno iz Bruslja, čestitali pa so jim tudi na tokratni slavnostni podelitvi. Med njimi je tudi Osnovna šola Bistrica ob Sotli, prejemnica nagrade v kategoriji osnovnošolsko izobraževanje za projekt »Ukrotimo kompetence 21. stoletja«.

