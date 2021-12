Šmarješki proračun tako visokih številk še ni imel

9.12.2021 | 13:00

Šmarješki občinski svetniki so sinoči skoraj soglasno podprli predlog proračuna za leto 2022 v prvem branju.

Šmarješke Toplice - Skoraj soglasno – deset svetnikov je glasovalo za, eden je bil proti (Branko Zoran) – je občinski svet občine Šmarješke Toplice na sinočnji seji potrdil predlog proračuna za leto 2022.

Župan Marjan Hribar, na levi podžupan Franc Anderlič in na desni direktorica občinske uprave Mateja Kotnik

Ta je zelo ambiciozno zastavljen, številke so tako visoke, kot menda še niso bile v zgodovini občine, kar nekatere malce skrbi, a kot pravi župan Marjan Hribar, »nobena občina v celoti ne izvrši sprejetega proračuna, in tudi mi ga verjetno ne bomo. A zastavili smo dober okvir z dobrimi projekti, pridobili smo kar nekaj gradbenih dovoljenj ter sklepov o sofinanciranju, situacija v državi je ugodna in upajmo, da nam kar najbolje uspe.«

Prihodki so načrtovani v višini 10 milijonov 770 tisoč evrov, odhodki pa skoraj 12 milijonov evrov, največ, skoraj 80 odstotkov denarja bo šlo za naložbe.

Proračun je od danes do 23. decembra v 15-dnevni javni obravnavi, ko so mogoče še predlogi in amandmaji, sprejetje v drugem branju pa se načrtuje na seji 29. decembra.

Cona in šola najpomembnejši naložbi

Toni Bobič (drugi z desne) vodi Odbor za proračun in finance, ki se strinja z ambicioznim načrtom novega proračuna.

Brane Zoran (drugi z leve) edini ni podprl proračuna, saj meni, da številke niso realne.

Glavne naložbe je predstavila direktorica občinske uprave Mateja Kotnik. V teku sta zdaj dva velika projekta: zaključek infrastrukture v vasi Dolenje Kronovo in v Spodnji Družinski vasi. Sledila bo velika investicija, izgradnja kanalizacije in celotne ureditve naselja Vinica, za kar bodo v ponedeljek na občini podpisali pogodbo z izbranim izvajalcem del. Sledi celovita urbana ureditev centra Šmarjete, za kar je občina že pridobila gradbeno dovoljenje, zato pripravljajo razpis za izvajalca del.

Januarja začenjajo z eno od veh največjih investicij v prihodnjem letu, z izgradnjo komunalne infrastrukture v poslovni coni Kronovo. Druga najpomembnejša naložba pa bo dozidava in obnova OŠ Šmarjeta – dograditev treh oddelkov, dva laboratorijev in številnih spremljevalnih prostorov, za kar je občina že pridobila nepovratna sredstva. »Ta naložba je pomembna, saj število prebivalcev naše občine vsakodnevno raste, priseljujejo se mlade družine,« pove Hribar.

Med pomembnejšimi projekti so še kanalizacija Zbure in Bela Cerkev, vodovod Vinji vrh – visoka cona skupaj z občino Škocjan, obnove občinskih cest, projektiranja nekaterih kanalizacij in povezovalnega voda Zbure – Šmarjeta, itd.

Občina Šmarješke Toplice prihodnje leto načrtuje tudi zadolževanje in sicer za dograditev OŠ Šmarjeta ter Poslovno storitveno cono Kronovo, a o vsem tem in o razpravi na občinski seji več v prihodnjem Dolenjskem listu.

Besedilo in foto: L. Markelj

Galerija









starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 3h nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni Felix Ta je dobra,že vnaprej pove da vse kar obljublja ne bodo naredili! Ja zakaj potem obljubljaš kar že vnaprej veš da ne boš naredil! Aja volitve so drugo leto,to je to. Mislim da bo naslednji župan oziroma županja te načrte spremenil v bolj realne. Preglej samo prijavljene komentatorje