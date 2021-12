FOTO: V jutranji prometni konici v snegu tri nesreče

9.12.2021 | 12:00

Jutranje delo policistov - več fotografij spodaj v fotogaleriji (foto: PU Novo mesto)

Minulo noč je močneje snežilo tudi na območju Policijske uprave Novo mesto, kjer so, kot sporočajo, tako kot običajno v takšnih razmerah največ težav v prometu pričakovali na cesti Novo mesto - Metlika. Med 3.30 in 9. uro so odredili izločanje tovornih vozil, upoštevanje prometne signalizacije in pogoje voznikov za udeležbo v prometu so nadzirali tudi policisti. V jutranji prometni konici so v zahtevnejših voznih razmerah obravnavali tri prometne nesreče, v katerih je nastala premoženjska škoda na udeleženih vozilih.

Voznike tovornih vozil na PU Novo mesto opozarjajo, da se morajo ob zimskih razmerah na vseh cestah sami izločati iz prometa, razen na avtocesti, kjer izločanje odreja DARS. Voznikom svetujejo, naj hitrost vožnje zmanjšajo in prilagodijo razmeram na cesti ter prilagodijo varnostno razdaljo do vozil, ki vozijo pred njimi. Izogibajo naj se situacijam, v katerih bi bilo potrebno nenadno zavirati in skozi ovinke vozijo počasneje kot v razmerah, ko so ceste suhe. Na pot se naj odpravijo le z vozili, ki so opremljenima s predpisano zimsko opremo in pred vožnjo z vozil odstranijo sneg. Previdni naj bodo tudi pešci, ki naj bodo še bolj pozorni na dogajanje v prometu. Ob prečkanju ceste naj se prepričajo, da so jih vozniki opazili in bodo lahko pravočasno ustavili in jim omogočili varno prečkanje, so še zapisali policisti v sporočilu za javnost.

Na AC se je prevrnil z 2,3 promila alkohola

Včeraj nekaj pred 16. uro so bili policisti obveščeni o prometni nesreči na avtocesti pri Dolenjem Karteljevem, v smeri proti Ljubljani. 67-letni voznik iz Ljubljane je zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom in se prevrnil. V litru izdihanega zraka je imel 1,11 miligrama alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Vloma v hiši, ko ni bilo nikogar doma

V Bruni vasi na območju PP Trebnje je v torek med 16. in 19. uro nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev, skozi kletno okno vlomil v stanovanjsko hišo in ukradel akumulatorski vrtalnik.

V Dragi pri Šentrupertu je med 6. 12. in 8. 12., ko so bili stanovalci prav tako odsotni, neznanec skozi pritlično okno vlomil v hišo. Pregledal je prostore in izmaknil denar.

Migranti

Policisti so na območju Tanče Gore (PP Črnomelj) izsledili in prijeli pet državljanov Pakistana in državljana Afganistana, na območju Jesenic in Kapel (PP Brežice) pa tri državljane Bangladeša, dva državljana Afganistana in državljana Pakistana. Policijski postopki s tujci, ki so nezakonito prestopili državno mejo, še niso zaključeni.

