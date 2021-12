Izboljšanje tudi v bolnišnicah

9.12.2021 | 11:10

V Sloveniji se nadaljuje ugoden epidemiološki trend. Podatki Sledilnika za covid-19 kažejo, da je bilo včeraj ob 28,4-odstotnem deležu pozitivnih testov potrjenih 1687 primerov okužbe s sars-cov-2. V sredo pred tednom dni je bilo denimo potrjenih 2128 novih okužb, delež pozitivnih testov pa je bil 34,1-odstoten.

Pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) ocenjujejo, da je v Sloveniji trenutno aktivno okuženih 24.979 prebivalcev.

V slovenskih bolnišnicah je bilo po podatkih sledilnika danes zjutraj hospitaliziranih 948 covidnih bolnikov (včeraj 963), od tega jih je 251 potrebovalo intenzivno terapijo (259). Na žalost je 11 covidnih bolnikov umrlo.

REGIJA

V SB Novo mesto imajo danes 65 covidnih bolnikov (včeraj 70), od tega 17 na intenzivni terapiji. Štiri so sprejeli in jih devet odpustili.

V SB Brežice imajo 32 covidnih bolnikov, včeraj 33, dva na intenzivi - šest so jih sprejeli in jih sedem odpustili.

Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Novo mesto 53, Trebnje in Ribnica 19, Straža 14, Črnomelj 12, Šentjernej 11, Metlika 10, Šentrupert 9, Kočevje in Semič 7, Mokronog Trebelno 6, Dolenjske Toplice in Sodražica 5, Šmarješke Toplice 4, Škocjan in Mirna Peč 3

Posavje - Brežice 38, Krško 16, Sevnica 13, Kostanjevica na Krki 7, Radeče 3

