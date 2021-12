Gen-I napoveduje 700 novih zelenih delovnih mest do 2030

9.12.2021 | 17:30

Foto: spletna stran podjetja

Krško - Skupina Gen-I načrtuje do leta 2030 za naložbe v obnovljive vire, energetsko učinkovitost, hranilnike energije in digitalne platforme nameniti več kot milijardo evrov in ustvariti več kot 700 novih zelenih delovnih mest z dodano vrednostjo nad 100.000 evrov na zaposlenega, so danes napovedali v Gen-I.

"V skupini Gen-I se zavedamo, da je podnebna kriza največji izziv človeštva, s katerim bi se bilo treba začeti spopadati že včeraj. Družba zato že uresničuje svoje ključno poslanstvo razogljičenja slovenske energetike, ki je hkrati tudi edinstvena poslovna priložnost," so zapisali v sporočilu za javnost.

Dodali so, da jih strateški razvojni načrt skupine zavezuje k ambicioznim ciljem na področju zelene preobrazbe, kar da ne zahteva le iskanja novih tehničnih rešitev za odjemalce, ampak tudi inovativni poslovni model in najboljše kadre.

Že prihodnje leto 100 delovnih mest

Tako bodo že v letu 2022 zaposlili več kot 100 novih novih tehnikov, družboslovcev, humanistov in naravoslovcev. Z novimi sodelavci bodo postopoma krepili med drugim področja zelenih storitev, trgovanja in maloprodaje ter IT-ekipe, ki razvijajo aplikacije, digitalizirajo poslovanje in skrbijo za podporo delovnim procesom, so sporočili.

Skupina Gen-I je po navedbah letnega poročila za lani konec lanskega leta zaposlovala 531 ljudi oz. 11 odstotkov več kot konec leta 2019.

STA; M. K.