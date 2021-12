Vlada imenovala nove člane sveta SB Novo mesto

9.12.2021 | 18:00

SB Novo mesto (foto: arhiv)

Ljubljana/Novo mesto - Vlada je na današnji seji imenovala nove predstavnike ustanovitelja v svete zavodov več bolnišnic, tudi Splošne bolnišnice Novo mesto. Vsi predstavniki države so bili v zavode imenovani za štiriletni mandat.

V svetu zavoda novomeške bolnišnice bodo kot predstavniki ustanovitelja poslej Vida Čadonič Špelič, Jože Veselič, Eva Filej Rudman, Martina Vrhovnik in Slavko Špec.

Do vladnih zamenjav v svetu SB Novo mesto (takrat tudi v SB Brežice) je prišlo že februarja letos.

Takrat je vlada v njem razrešila Marto Kavšek, Jureta Ročnika, Martino Vrhovnik, Franca Hočevarja in Miroslava Bergerja in za predstavnike ustanovitelja imenovala Daniela Miketiča, Jožeta Veseliča, Vido Čadonič Špelič, Bojana Kekca in Evo Filej Rudman. Mandat sveta zavoda se izteče 17. decembra.

STA; M. K.