Podpisali pogodbo za gradnjo kolesarske povezave Krško-Kostanjevica na Krki

9.12.2021 | 19:30

Današnji podpis pogodbe (fotografije: Občina Krško)

Trasa kolesarske poti

Krško - Župan Mestne občine Krško mag. Miran Stanko in predsednik uprave družbe Kostak Krško Miljenko Muha sta danes ob prisotnosti župana občine Kostanjevica na Krki Ladka Petretiča v Krškem podpisala pogodbo za začetek del izgradnje kolesarske povezave Krško-Kostanjevica na Krki v dolžini 19,5 kilometra, ki naj bi bila dokončana do maja 2023.

Gre za skupni projekt krške in kostanjeviške občine, vreden okoli 6,7 milijona evrov. Iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (Dogovor za razvoj regij) bosta občini pridobili nekaj več kot 3,5 milijona evrov, iz državnega proračuna pa nekaj manj 890.000 evrov, preostanek bo strošek občin.

Gradnja kolesarske povezave bo potekala v dveh sklopih, vsak po območju posamezne občine. Trasa se bo začela na križišču pri stadionu Matije Gubca Krško, nadaljevala mimo pokopališča do Žadovinka, skozi Brege in Drnovo do Velike vasi, naprej v smeri Velikega Podloga po nadvozu nad avtocesto, se v Velikem Podlogu priključila na državno cesto Drnovo-Križaj, od Križaja do Kostanjevice ter se zaključila v Prekopi.

Oba župana sta poudarila pomen projekta za trajnostno mobilnost in turizem, hkrati pa je nov skupni medobčinski projekt dokaz o dobrem sodelovanju posavskih občin, sporočajo iz Krškega.

Takoj po podpisu pogodbe bo izvajalec uveden v delo, začetek pa pričakujejo v kratkem, odvisno od vremenskih razmer. Zaključek gradbenih del je načrtovan sredi aprila 2023, primopredaja pa, kot omenjeno, v maju 2023.

M. K.